Lorenzo Ruiz: "Vamos a luchar hasta el final"

Cinco meses tuvo que esperar el Iberoquinoa Antequera para volver a llevarse una alegría. El pasado sábado el cuadro verde cuajó un magnífico encuentro frente al Viveros Herol BM Nava y pudo al fin celebrar un triunfo en un Fernando Argüelles que vibró junto a los suyos y que llevó a su equipo en volandas. Al término del choque, era lógico que el técnico Lorenzo Ruiz estuviese muy feliz, primero porque se plasme en pista lo que se lleva elaborando en los entrenamientos tanto tiempo y segundo porque dejó a las claras que él, sus jugadores y su cuerpo técnico están dispuestos a luchar por la permanencia hasta el último suspiro.

Lorenzo Ruiz comenzó sus declaraciones dando muestras de alivio. “Por fin. Un trabajo excepcional del equipo, lo han dado todo. Toda la semana trabajando muy duro para preparar el partido y nos ha salido todo, en defensa y en ataque. Estoy muy feliz y ahora toca seguir trabajando y seguir creciendo”, señaló el técnico.

Después de tantas jornadas con sinsabores, el entrenador mostraba su satisfacción porque el buen hacer en entrenamientos se plasmase en la pista: “Había muchas ganas, la gente está muy enchufada, son muchos castigos y el equipo estaba trabajando muy bien y ese trabajo tiene que terminar saliendo por algún sitio. Tengo un cuerpo técnico fabuloso, hemos estado a una siempre. Hemos hecho sesiones para que la gente se exprese, para que sea feliz, porque no se puede jugar si no se es feliz, y el grupo se ha cohesionado y se ha notado, lo que me da una felicidad tremenda, sobre todo por ellos”.

Lorenzo Ruiz cree que el Iberoquinoa Antequera hizo su partido más completo de la temporada ante BM Nava, superando incluso alguna dificultad. “Hubo un momento en la segunda parte que se han puesto a cuatro y nos ha venido la presión que hemos estado nerviosos, se nos ha escapado alguna pelota, pero hemos sabido mantener el tipo. Hemos hecho muy bien las rotaciones, aguantamos físicamente muy bien., ha habido jugadores excepcionales, no voy a decir porque todos han estado muy bien, pero alguno estuvo excepcional, y han mantenido ese nivel de juego tan alto. Nava es un equipo que va al uno contra uno a muerte y hemos tocado muy bien. Hemos metido siete u ocho goles de contraataque, eso ya dice mucho.”, expuso el entrenador antequerano.

Y terminó su comparecencia Lorenzo Ruiz dejando claro el mensaje de que el Iberoquinoa Antequera no piensa bajar los brazos: “La liga es muy dura pero vamos a luchar hasta el final. Aquí vamos a morir y el que venga que sepa que tiene que venir a morir. Y fuera tenemos que intentar dar la misma intensidad que estamos dando en casa”.