Lorenzo Ruiz: "El ambiente me recordó a viejos tiempos"

Han pasado nueve años para que el balonmano en Antequera vuelva a celebrar una victoria en la máxima categoría, en la Liga Asobal. El Iberoquinoa Antequera superó al BM Logroño La Rioja en un magnífico partido. Su entrenador Lorenzo Ruiz era la viva imagen de la alegría tras el partido, aunque el técnico también puso el punto de cordura avisando de que la temporada va a ser complicada, que queda mucho que remar y que las opciones de permanencia en la Asobal pasan porque el Argüelles se llene y consiga convertirse en una pista donde los rivales tengan muy difícil sacar puntos.

“Debutar en casa ante Logroño y ganar, mejor no puede ser. Ya tuvimos buenas sensaciones la pasada semana en León, aunque es verdad que nuestros errores nos condenaron, pero estoy súper feliz. El trabajo de más de dos meses se ve reflejado. Hemos preparado muy bien el partido, como se ha visto, y hemos tenido el acierto de que nos han salido las cosas”, señalaba Lorenzo Ruiz al inicio de la rueda de prensa tras la victoria.

El técnico del Iberoquinoa Antequera analizó la victoria que, según sus palabras, se basó en el movimiento en ataque y la esperanza en su portería. “Logroño tiene una defensa muy activa, de disuasiones, y nosotros teníamos que jugar sin balón, mover mucho los puestos específicos, descontando la zona no visual de ellos, con procedimientos así se generaban un uno contra uno o un dos contra dos con Rafa. Ha salido todo bastante bien, tácticamente muy bien y en defensa ellos tienen un potencial con el pivote y el lanzamiento exterior. Había que arriesgarse, sabíamos que iba a haber goles, debíamos tener paciencia y confiábamos que Diego iba a parar alguna, como así ha sido al final”, explicaba Lorenzo Ruiz.

Pese a lograr vencer en la segunda jornada, el entrenador tiene claro que el camino hacia la permanencia no será nada sencillo: “Se va a sufrir muchísimo, que nadie tenga duda. Es verdad que hemos hecho un partidazo, de estos que salen porque hemos jugado a un nivel altísimo. También por la motivación de la gente, jugando en casa el primer partido y, evidentemente, nuestra línea va a ser darlo todo en cada partido, eso que no quepa duda, pero habrá días que no nos salgan las cosas. Yo me quedo con los dos puntos de hoy, que era fundamental puntuar, y más contra Logroño, y que la gente piense que Antequera es un fortín”.

Porque Lorenzo Ruiz lo tiene claro, el Argüelles va a ser fundamental para que el Iberoquinoa Antequera consiga sus objetivos, como lo fue en los años anteriores en la búsqueda del ascenso a Asobal. “Antequera es una pista que no insulta, incluso hoy, que el arbitraje ha podido ser algo duro con nosotros, y la gente siempre ha tenido el respeto. Es un campo que constantemente está animando y eso al equipo hace que se levante. El ambiente me recordó a viejos tiempos, a cuando estábamos aquí hace diez años, y este es el camino. Espero que sirva para que la gente se anime y venga al Argüelles”, indicó el entrenador del cuadro antequerano