Lupi (Alhaurino) se recupera bien tras un gran susto

Alivio en el Alhaurino después del gran susto que hubo en el partido de este domingo pasado ante el Atlético Porcuna. Avanzada la primera parte, Miguel Angel Lupiáñez, Lupi futbolísticamente, tuvo una caída feísima que hizo que el partido se detuviera casi media hora. Cayó de cabeza, en mala postura, en un choque con un rival tras ser desequilibrado.

Lupi, centrocampista de 28 años y jugador del club alhaurino desde edad juvenil, estuvo en el césped tendido hasta que llegó la ambulancia y lo trasladó al Hospital Valle del Guadalhorce, donde permaneció varias horas en observación. Ya a última hora del domingo recibió el alta y pudo descansar en casa, tranquilizando a familia y compañeros.

"Hubo una jugada en la que hay un salto con el contrario y cae fatal, con la cabeza hacia abajo, impactando con el suelo", decía Antonio Maté, director deportivo del equipo alhaurino: "Fue un susto grande. Vino la ambulancia y se lo llevó al hospital. Se le hizo un TAC y estuvo en observación y todo estaba bien. La verdad es que fue una susto muy grande. Cayó descoordinado, de cabeza como en una piscina. Él sstuvo consciente, sólo del momento del golpe y poco después no se acuerda. Estaba en el tirado en el suelo. Según decía, el tiempo había sido corto. Se dejó en la posición que debía quedarse hasta que vino la ambulancia. Está bien, hemos podido hablar por whatsapp y por ahora, por suerte, todo está normal. Que ya durmiera en casa nos dio tranquilidad. Si no, no lo dejan salir. Está dolorido del golpe, pero bien".

El equipo alhaurino pelea por la permanencia en lo que será el año próximo la Tercera RFEF. A cuatro jornadas del final, aún alberga opciones de conseguirlo. El partido se acabó perdiendo (1-2).