Mal inicio de Regino Hernández en la Copa del Mundo

El holandés Glenn de Blois y la italiana Michela Moioli se convirtieron en los primeros líderes de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard tras ganar en Valmalenco (Italia) la primera prueba de la competición. El mijeño Regino Hernández, medalla olímpica en los últimos Juegos Olímpicos, no tuvo una buena actuación y no pudo acumular puntos al acabar en el puesto 58 después de no clasificarse para las eliminatorias. El también español Lucas Eguibar -ganador del Globo de Cristal hace seis temporadas y que había sido octavo en la calificación- concluyó en 14ª posición.

"La temporada pasada la pasé prácticamente en blanco, porque me rompí dos vértebras y una muñeca. Pero este año tengo cero molestias. No tengo ni la espalda ni la muñeca resentidas; así que, en ese aspecto, está todo bien. También cambié todo en el asunto de la alimentación, por lo que creo que estoy en mi mejor momento. Sobre todo en el aspecto físico. Y con muchas ganas de 'darle' este año", decía en una entrevista en Efe antes de comenzar la Copa del Mundo el rider malagueño, enfocado hacia los Mundiales. "Mi objetivo principal son los campeonatos del mundo. Se cancelaron los que se iban a hacer en China (en Zhangjiakou), por las grandes restricciones que hay en el país. Nos obligaban a hacer unas cuarentenas muy largas y no nos salía rentable a ninguno de los equipos. Y decidieron cancelarlos. Por suerte, los pudieron reubicar en Suecia (en Idre Fjäll, entre el 11 y el 13 de febrero). Y ésa será para mi la carrera más importante del año.

"Está siendo una temporada rara, en el sentido de que llegue tan tarde la primera Copa del Mundo. Pero tengo muchísimas ganas de volver a estar en el circuito, compitiendo; y de tener esa sensación de adrenalina que me da la competición", reflexionaba Regino Hernández, que, pandemia mediante, el año que viene aspira a competir en los Juegos de Pekín: "Está claro que la olímpica es la carrera más prestigiosa en la que competimos, pero también es verdad que cada año es importante para nosotros. Porque con el tema de las becas todos los años son importantes; para poder seguir viviendo de esto. No lo sé, la verdad, si me visualizo ganando otra medalla, en Pekín".

De Blois ganó por delante del canadiense Eliot Grondin y del italiano Lorenzo Sommariva una prueba que el estadounidense Hagen Kearney acabó cuarto; y en la que el guipuzcoano Eguibar quedó eliminado en la ronda de cuartos, en la que pasaron a semifinales el segundo y el tercer clasificado este sábado. Moioli, última ganadora de la Copa del Mundo y actual campeona olímpica de la disciplina, se impuso en una prueba en la que la estadounidense Faye Gulini y la checa Eva Samkova fueron segunda y tercera, respectivamente; y en la que la francesa Julia Pereira de Sousa acabó cuarta la Gran Final.

La italiana Sofia Belingheri y el austriaco Jakob Dusek se impusieron en las finales pequeñas, acabando quintos sus respectivas pruebas. Este domingo, de nuevo en Valmalenco, se disputará la segunda prueba de la Copa del Mundo de boardercross. Una pista de la que Regino guarda gratos recuerdos. "En 2011 me convertí en del mundo júnior; y todos los recuerdos son buenísimos. Fue la primera vez que hice un muy buen papel en competiciones internacionales y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo de todo aquello, sí", afirmaba.