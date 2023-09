Costa del Sol Málaga - Madeira Andebol: A por el primer título del curso (18:00)

San Sebastián acoge la primera edición de la Supercopa Ibérica Femenina, un formato novedoso y pleno de alicientes. Ahí estará por derecho el Costa del Sol Málaga, campeón de la Liga Guerreras Iberdrola. Es otro hito más de las panteras en este ciclo dorado donde siempre viven cerca de los títulos. El primero de la temporada se levantará en el José Antonio Gasca y las malagueñas pelearán por abrir de nuevo las vitrinas. La ilusión de la octava final será ante el Madeira Andebol este viernes a las 18:00 horas con las cámaras de Teledeporte como testigo.

Un 50% de victorias es el balance de las de Suso Gallardo en este inicio de curso, 1-1. Inyección de moral frente al Replasa Beti-Onak este miércoles en Carranque para recargar la barra de la confianza. «Veníamos de un mal partido a nivel defensivo, que es lo que caracteriza a este equipo, de no poder competir. La intensidad y la seriedad para dejar a un equipo de División de Honor en 15 goles creo que es de valorar. Muy positivo de cara a lo que viene», valora el entrenador malagueño, que dejó fuera de la convocatoria a Bárbara Vela y Belén Jiménez (también Gabi Pessoa, lesionada de larga duración).

Elena Cuadrado y Laura Sánchez, ausentes en el duelo liguero, sí formaron parte de la expedición que este jueves se subió al avión con dirección Bilbao. Desde allí en autobús para llegar a San Sebastián por la mañana y entrenar en el escenario de la cita por la tarde. Es un momento especial para las panteras, que muestran su ADN ultra competitivo en estos instantes. «Siempre que hay un título en juego es un momento especial, trabajamos para eso. En las últimas tres temporadas somos unos privilegiados con todo lo que estamos viviendo. Primero son unas semifinales, que seguro que serán muy duras. Ojalá lleguemos a esa final del sábado y porqué no levantar el sexto título para la historia del club», razona Suso Gallardo.

El entrenador analiza al Madeira Andebol, subcampeón de Liga y Copa en Portugal (por delante el Benfica, rival del Super Amara Bera Bera en el otro lado del cuadro). «Un equipo muy físico, con jugadoras individualmente muy buenas. Puede que colectivamente les falte algo más, pero tienen físicos envidiables. Si no estamos fuertes atrás y no somos capaces de correr siempre nos va a costar mucho trabajo. Hay que jugar poco a poco, ir con el máximo respeto y sabiendo que primero son las semifinales y no pensar lo que pueda salir el sábado. Salir serios el viernes y sacar la eliminatoria para pasar a la final», termina.

Un nuevo muro que superar para las panteras, que se ganaron con mérito estar aquí. Sería la octava final en cuatro años, datos descomunales y que evidencian la hazaña de este grupo de jugadoras que ha mantenido el núcleo duro en este tiempo. A 60 minutos de estar a las puertas de un nuevo trofeo, que sería el sexto de la historia del club. A un palmo de la gloria está el Costa del Sol Málaga, ambicioso por naturaleza.