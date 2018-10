Málaga pierde la final con Sevilla (70-65)

Finalizó el Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales en la categoría cadete masculina, que se ha celebró desde el pasado viernes en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera. Se proclamó campeona la selección de Sevilla, que derrotó en una gran final a Málaga (70-65) en un partido competido pero controlado durante gran parte del mismo por el conjunto sevillano. No pudo alzarse con el oro, objetivo del equipo conformado por el cuerpo técnico y la plantilla del primer equipo cadete del Unicaja, el combinado malagueño, que fue a remolque pero no le perdió la cara al partido en ningún momento. Pudo remontar en el cuarto final, pero no acabó de concretar. En la lucha por la medalla de bronce también hubo mucha emoción e igualdad, logrando finalmente la selección de Granada el tercer puesto tras derrotar por tres puntos a Córdoba (62-59).