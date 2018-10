Sanlúcar: "Quedan tres cuartos de competición, tengo confianza"

El Malagueño sacó su primer punto de la temporada ante el Jumilla en el debut de Manolo Sanlúcar en el banquillo costasoleño. Se queda satisfecho el técnico con lo visto en el campo, asegura que pudieron caer los tres puntos y mira con optimismo al futuro. El equipo es aún colista, está al menos a nueve puntos de la salvación, pero ve a los suyos capaces de dar la vuelta a la situación.

"La salvación es complicada, tenemos que hacer números muy buenos, pero yo confío en lo que tenemos por delante, la experiencia que meda la categoría he visto situaciones a las que se puede dar la vuelta. El invierno es muy largo, como dicen los argentinos, y tenemos que partir de la base del trabajo, de tener los cinco sentidos en lo que hacemos y tiempo hay. Hoy termina el primer cuarto de la competición, nos quedan tres y tengo confianza", explicaba optimista el gaditano.

Este es el análisis que continuó Manolo Sanlúcar sobre el partido y la situación del equipo en rueda de prensa:

Resumen del partido

"Habíamos trabajado estos días para conseguir los tres puntos pero me voy contento porque me reafirmo en que sabía que el equipo nos iba a dar ese esfuerzo y esa entrega. Se lo había dicho durante la semana, los equipos crecen a través de resultados o a través del juego y tenemos que hacerlo a través de resultados porque necesitamos imperiosamente sumar. Está claro que es un dato importante dejar la portería a cero por primera vez, hicimos hincapié en ese trabajo de equipo y concentración para conseguirlo, pero nos falta para jugar mucho más en campo contrario, tener mucho más el balón, juntarnos y llegar con más gente al área, pero me puedo dar por satisfecho. Queríamos sumar de tres, pero queda mucho trabajo por delante y con su precisión lo vamos a conseguir".

Notas positivas

"Lo que más me ha convencido es la capacidad de esfuerzo. Ya lo había visto antes, pero tienen unas ganas enormes. No parece un equipo que haya perdido ocho partidos en cuanto a la salud que pueda mostrar en el día a día y eso es importante. La semana pasada vi un equipo hasta el 1-0 y otro después del gol en Murcia y eso no puede pasar. Hoy nos hemos podido encontrar la victoria en el minuto 88, ha sido a través de tener consistencia durante todo el partido y esa seguridad defensiva tenemos que hacerla nuestra y a partir de ahí sumar de tres".

Posibilidades de revertir la situación

"Sabía lo que podía pasar porque en situaciones de esas como jugador me he encontrado y es una situación difícil de llevar, pero al final ellos tienen que creer en ellos mismos, están en la cantera del Málaga y a partir de ahí el peaje de la Segunda B espero que lo hayan pasado y sepamos competir, sepamos disputar esos partidos que no tienen nada que ver con lo que han vivido en División de Honor o Tercera".

Estado anímico del equipo

"En esta categoría tienes que ser bueno cuando no tienes el balón y cuando lo tienes. Se deciden los partidos por detalles, la confianza en mí la tienen porque si estoy aquí es porque creo que tienen capacidad para sacar la situación adelante y esa autoestima la tienen que ganar de nuevo. Un dato muy importante para ganar en eso es ganar, no hay nada mejor para el convencimiento que sumar de tres y trabajaremos para lograrla en el siguiente partido".