Maradona sigue: "La amargura no se me pasa"

Diego Armando Maradona reconoció estar "un poco triste" tras la goleada que encajó la selección argentina el jueves 3-0 a manos de Croacia y el bajo nivel que ha mostrado la albiceleste en el Mundial.

"A mí la amargura no me pasa, no sé si un poco trastornada, pero yo sueño con que Argentina pueda clasificar. Se nos abrió una pequeña puerta y la tenemos que aprovechar", dijo Maradona durante el programa De la mano del Diez, transmitido por la emisora venezolana Telesur.

Esa "pequeña puerta" se abrió con el triunfo 2-0 de Nigeria sobre Islandia. Estos resultados dejaron a Croacia líder del Grupo D y ya clasificada con seis puntos, seguida por Nigeria con tres puntos y a Argentina e Islandia igualadas en penúltimo lugar con una unidad, pero con la posibilidad de que los sudamericanos pasen a los octavos si en la última jornada derrota a Nigeria.

Durante la jornada del sábado, México derrotó 2-1 a una Corea del Sur que terminó pagando cara su falta de ambición y quedó eliminada del Mundial. Por los aztecas, anotaron Carlos Vela de penalti y Chicharito Hernández, mientras Heung-Min Son descontó por los asiáticos al minuto 91.

Maradona elogió que México "nunca regaló la pelota" y se mostró como un equipo bien cohesionado. "México es una realidad, me pareció que México tuvo el partido siempre en la mano, que nunca dejó de tocar, de correr, de darse una mano uno al otro, de hablarse, de gritarse y de hablarse uno al otro dentro de la cancha", argumentó.

De igual manera, Bélgica presentó su candidatura al título tras golear 5-2 a Túnez. "En Bélgica, creo que despertó Hazard, creo que despertó el equipo, Lukaku, De Bruyne, hay jugadores interesantes. Creo que pueden tener el nivel del 86", recordó Maradona.