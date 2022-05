‘Soul Marbella Aedas Homes’, primer líder de la IV Regata Málaga Sailing Cup

El barco ‘Soul Marbella Aedas Homes’ patroneado por Nacho Zalvide se ha impuesto hoy en la prueba inaugural de la IV Regata Málaga Sailing Cup, resuelta con un recorrido de 3,39 millas sobre la bahía malagueña. Como defensor del título, el Salona 37 de la Asociación Deportiva Canaleta con base en el RCMT Punta Umbría deja claras sus intenciones, tras una jornada complicada por la baja intensidad del viento.



Los onubenses entraban segundos en tiempo real tras el 49 pies ‘Ciudad de Melilla’ de José Luis Pérez, que abanderó la flota como se esperaba al ser el barco de mayor eslora, pero no ha conseguido la distancia suficiente para vencer tras la corrección de tiempos, quedándose a 3’38” de la tripulación liderada por Zalvide. El tercer puesto era para otro de los protagonistas de este primer asalto, el Dehler 38 ‘Rayter’ de Javier y Ernesto Vera con bandera del club organizador, el RC Mediterráneo, que seguía la estela de los onubenses en el boyarín de llegada pero se quedaba a menos de diez segundos del barco de Melilla tras la compensación de tiempos. Cuarto se coloca el First 34.7 ‘Vikingo’ de Enrique González con base en el CNM Benalmádena, que vence sobre su gemelo, el local ‘Elamar’ de Jorge de Torres, quinto.



En la general por clases, idéntico podio en la división ORC 1/3, y en ORC 4, la primera victoria parcial es para el Fortuna 9 ‘Ya Andara’ de Samuel Domenech (independiente), seguido del Confortina 32 ‘Amor Fati’ de Rafael Ruiz y el Astraea 295 ‘Marathon Dos’ de Andoni Escudero, ambos compartiendo bandera del CNM Benalmádena.



La de hoy ha sido una jornada apurada al máximo dadas las condiciones de viento suave en la bahía malagueña. Tras izar aplazamiento en tierra durante más de una hora, la salida se daba pasados cinco minutos de las tres de la tarde con 5/ 6 nudos de intensidad de Sur, mantenidos con alguna bajada que no llegaba a más, permitiendo a flota acabar la prueba, aunque algunos lo hacían después de algo más de dos horas para un total de 3,39 millas. El recorrido transcurrió entre Los Álamos y Guadalmar y el lado derecho del área de regatas era el que ofrecía un poco más de presión en la consecución de los tramos.



Este sábado si las condiciones lo aconsejan, el comité de regatas que dirige Ariane Mainemare ordenará una prueba costera, pero habrá que esperar lo que mande Eolo finalmente, con un parte que no es demasiado generoso en cuanto a viento