El Marbella Rugby Club arranca en Las Rozas (11:00)

El Marbella Rugby Club empezará la temporada en la división de Honor B con un partido complicado contra el Industriales Las Rozas programado para el domingo a las 11:00 horas en territorio madrileño. El proyecto marbellí empieza la temporada con un equipo renovado y con el que fuese jugador internacional Jesús Moreno a los mandos del proyecto deportivo.

"Somos un total de 50 jugadores, aunque no todos pueden venir todos los días pormotivos personales. Lo importante es que hemos conseguido que haya de media 35jugadores en cada entrenamiento", explicó Moreno en declaraciones difundidas por el club y añadió: "El nivel de ganas, de energía, de sacrificio y de actitud que tienen los jugadores no me puedo quejar, son un 10. Los chicos se dejan la piel en cada entrenamiento para llegar en forma a división de Honor B y personalmente estamos muy ilusionados".

El Marbella, como el resto de clubes, cumplirá las medidas anti Covid con test y se adentra en una competición que esta temporada tendrá una sola vuelta de enfrentamientos. Cuando se completen, la División de Honor B se partirá en dos y los seis primeros equipos pelearán por el ascenso, mientras que el resto lo hará por mantener la categoría.