El Marbella arranca con ilusión

El Marbella afronta una temporada más en Segunda División B con las ilusiones renovadas. El único representante de la provincia de Málaga de la categoría se estrenará en el Estadio Municipal El Prado. Se verá las caras con el CF Talavera de la Reina, el domingo 25 a las 20:00 horas.

Durante la pretemporada el conjunto de David García Cubillo ha sido un auténtico rodillo. De los cinco partidos que ha disputado tan solo ha perdido en uno. Fue el pasado 14 de agosto, ante el Sevilla Atlético por 1-0. El resto de encuentros los ha salvado el equipo marbellí con goleadas. Se estrenó endosándole un 3-0 a El Palo en el mes de julio y ya en agosto, superó Bani Yas de Emiratos Árabes (5-1), a la UD San Pedro (0-4) y al Melilla (5-0).

El entrenador del conjunto blanquillo tiene “muchas ganas” de que el balón vuelva a rodar. En la rueda de prensa previa al choque declaró: “el equipo está con muchas ganas de volver a la competición, que es lo que nos gusta”. No dejó pasar la ocasión Cubillo para hacer un balance general de la pretemporada. “Ha sido buena, con algún contratiempo por los partidos suspendidos (frente a la UD Almería), pero que trabajando entre todos lo hemos compensando”.

Sin embargo, el míster admitió que “hay que olvidar cualquier resultado de los amistosos y empezar a sumar desde cero”. El comienzo no es el ideal, el Talavera es un rival duro en su campo y no le pondrá las cosas nada fáciles al Marbella. “Sería un plus para nosotros. Además fuera de casa, con lo difícil que es ganar y lo que nos costó el año pasado conseguir la primera victoria”, declaró David Cubillo.

Aunque el equipo ha realizado varios fichajes (Papa Malick o Javi López), el principal objetivo de la dirección deportiva siempre fue conservar una buena base de la plantilla de la campaña anterior. “Decidimos dar continuidad a mucha gente que se lo ganó y tienen que seguir ganándoselo, ya que ha venido gente con el perfil del jugador que tenemos, con hambre, con ambición y que quiere crecer en el Marbella”, sentenció.

Para enfrentarse al Talavera, David Cubillo ha citado a 18 futbolistas. La primera convocatoria del Marbella está formada por: Wilfred, Álex, Saúl, De Los Reyes, Elías, Paulo Víctor, Álex Bernal, Samu, Añon, Mustafa, Marcos, Redru, José Cruz, Alejandro Faurlín, Yamil, Óscar, Juergen y Lolo.

Antes de viajar a la localidad toledana de Talavera de la Reina, el Marbella tuvo la oportunidad de presentarse ante su afición en el Estadio Antonio Lorenzo Cuevas. Ante un millar de aficionados, el club mostró a sus aficionados todas las novedades y presentó a los siete fichajes que han llegado en el mercado estival. Se presentaron las nuevas camisetas Adidas, que llevará como patrocinador principal al Ayuntamiento de la localidad, representado con la palabra “Maberlla” y se dio a conocer el nuevo autobús en el que viajaran jugadores y cuerpo técnico: más cómodo y espacioso, con conexión wifi y con la palabra “Marbella” y el escudo del club con gran tipografía estampado en ambos laterales del vehículo.