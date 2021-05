El Marbella está contra las cuerdas (0-0)

El Marbella empató (0-0) ante el Recreativo Granada en una nueva jornada de la fase por la permanencia en la Segunda RFEF. De esta manera, el equipo dirigido por Abraham García está ahora mismo en puesto de descenso. Tiene 28 puntos y los tres equipos que están en puestos de salvación son Ejido 2012 (34), Recreativo Granada (31) y Las Palmas (31) con dos partidos por jugar. Así que tiene que sumar dos victorias en los encuentros pendientes ante el Lorca la próxima semana, ya descendido, y ante el Yeclano. Se registró esta semana el descenso matemáticamente a la Tercera RFEF de un histórico como el Recreativo de Huelva.

El Marbella no supo aprovechar que jugó la última media hora contra 10 jugadores por la expulsión de Caio el Recreativo, no creó ocasiones claras. Fue un duelo con dureza, con ocho tarjetas amarillas. Y el Marbella no supo encontrar el camino hasta el área rival. Ahora tiene que ganar los dos próximos partidos para no evitar el doble descenso de categoría y dar con sus huesos en la quinta categoría del fútbol español.