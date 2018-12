El Marbella destituye a Padilla y le sustituye Cubillo

Saltó la sorpresa en el Marbella con la destitución de Padilla. El hasta ahora técnico del cuadro marbellí ha sido cesado y se convierte en una salida más desde que llegará al club el nuevo propietario, aunque las decisiones corren a cargo de The Best Of You, agencia de representación con experiencia en Europa y Asia. “La entidad quiere reconocer la profesionalidad y dedicación que ha mostrado durante su etapa en el club, al mismo tiempo que le desea lo mejor para su futuro”, reza el comunicado que ha hecho público el Marbella.

En la misma nota de prensa en la que se anunciaba el sorprendente despido de Padilla, el club quiso hacer oficial el nombre de su sustituto al frente del banquillo marbellí. David García Cubillo será el el técnico encargado de conseguir los objetivos marcados por la propiedad, que le otorga confianza con un contrato hasta el 30 de junio de 2020. García Cubillo es un habitual en los banquillos del fútbol madrileño, en el que ha dirigido al CD Puerta Bonita, al Getafe B y diferentes equipos de las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Además, como jugador formó parte del Atlético de Madrid, el Xérez, el Recreativo de Huelva, el Getafe, el Rayo Vallecano y la Unión Balompédica Conquense.

El cambio de técnico es el tercero de gran calado desde la llegada de Zhao Zhen, el pasado 19 de noviembre. El primero en abandonar su cargo fue el director general del club, Timoteo Bravo, que pasó a ser Héctor Morales. El segundo cambio ya marcaba claramente la línea deportiva, con el despido de Antonio Ruiz que abandonaba la dirección deportiva y pasaba a manos de la dirección general del club. La marcha de Padilla es la tercera gran decisión que se toma en el Marbella en poco más de un mes. Un club que en lo deportivo se encuentra muy cerca de los puestos de descenso y al que la nueva propiedad busca dejar su impronta.