El Marbella exhibe sus nuevos fichajes

El Marbella presentó a dos de sus refuerzos de cara a la nueva temporada, José Manuel Cruz y José Ramón Fernández. El presidente de la entidad, Alexander Grinberg, aseguró que "confía mucho en estos dos nuevos jugadores y en lo mucho que le van a dar al equipo".

José Cruz, central cordobés con experiencia, afirmó que "tenía un par de ofertas más, una bastante buena, pero cuando me llamó Antonio [secretario técnico del club], no lo dudé". "No me he marcado ningún objetivo, hay que ir poco a poco y a mitad de temporada ya se verá dónde vamos a estar", apuntó antes de añadir que "lo importante es hacer las cosas bien". El nuevo defensa del club blanquillo aseguró que no le importa jugar de central en la izquierda o en la derecha, así como en el lateral o de mediocentro defensivo por lo que el equipo cuenta con un jugador polivalente.

Por otro lado, José Ramón, que jugará en la posición de extremo, también fue presentado y quiso dar las gracias al Marbella "por haberse interesado en mí". El jugador de Ciudad Real reconoció que "tenía un par de equipos interesados, pero me gusta este club". También destacó que "el Marbella lleva dos años haciéndolo bien". El jugador se define como "un extremo que puede jugar por las dos bandas, aunque me gusta más atacar por la derecha y llegar a línea de fondo".