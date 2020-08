El Marbella presenta el anteproyecto y la memoria del nuevo estadio al Ayuntamiento

El Marbella Fútbol Club presentó semanas atrás el proyecto de estadio que tiene para construir sobre el actual una moderna instalación con 18.000 espectadores. Este martes dio un paso más y avanzó con la presentación del anteproyecto y la memoria requerida por el Ayuntamiento de Marbella para que el Consistorio inicie los trámites e informes pertinentes en el desarrollo de la propuesta del nuevo estadio de fútbol.

"Nuestra entidad se pone a disposición del Ayuntamiento y continúa trabajando en los procesos necesarios para que el proyecto sea una realidad", dice el club en una nota. La decepción por no subir a Segunda tras estar en la liguilla de ascenso no ha frenado el ímpetu del club marbellí, que sigue preparando un proyecto ambicioso.

La nueva instalación, de construirse después de todos los trámites, tendrá una capacidad para 18.000 espectadores, con 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo, además de zona comercial y hotelera. Se construirá en el lugar donde se encuentra actualmente el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas y no tendrá pista de atletismo.

La empresa Best of You, que gestiona el club con el respaldo económico del magnate chino Lin Tianfu, piensa en un proyecto poderoso. Con el cambio en el banquillo de José Manuel Aira por David Cubillo y la llegada de Víctor Moreno a la dirección deportiva se han puesto las bases del proyecto deportivo, en el que Estaban Granero seguirá siendo la cara más reconocible.