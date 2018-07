El Marbella renueva a Juanpe por un año más

El Marbella sigue moviendo sus fichas de cara a la nueva temporada 2018/19 en la Liga EBA y renovó ayer a su alero Juanpe Jiménez, uno de los jugadores más importantes durante el curso pasado.

El jugador malagueño, que barajó hasta última hora del martes la posibilidad de marcharse a un equipo de LEB Plata, rechazó todas las ofertas que tenía encima de la mesa y, tras hablar del proyecto deportivo del club azulón, se reunió con la directiva para cerrar su renovación. Y ya es la segunda del club.

Tras la firma de su nuevo contrato, el jugador reconoció que "una de mis ilusiones era jugar este año en LEB Plata y he tenido ofertas importantes para poder subir de categoría". Sin embargo, Juanpe reconoció que "tras hablar con Francis Tomé del proyecto deportivo y tras ver el esfuerzo que la directiva ha hecho para que me quede he decidido volver a jugar en Marbella un año más". Por último, el jugador declaró que "sabemos lo difícil que es esta categoría y que exige mucho nivel, pero vamos a trabajar para conseguir lo que nos proponemos".