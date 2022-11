Marcel Granollers, el especialista de España: "Ojalá pudiéramos ganar todas las eliminatorias sin llegar al dobles"

Marcel Granollers (Barcelona, 1986), ganador de tres Copas Davis, más que ningún otro jugador presente en la final a ocho de Málaga, vuelve a ser el puntal del dobles español en esta competición, avalado por el salto de calidad que ha dado desde que se centró en la modalidad de parejas y pudo "pulir detalles", como la volea o el juego saque-red, a los que no podía dedicar tanto tiempo cuando también disputaba torneos individuales.Pese a ello, Granollers dijo a EFE que firmaría "ahora mismo" que España ganase todos su partidos por 2-0 y no tener que saltar ni un minuto a la pista del Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, donde el miércoles el equipo que capitanea Sergi Bruguera debutará ante Croacia.

P. Con la Copa Davis llega ese extraño momento del año en que los doblistas reciben tanta atención o más que los jugadores individuales. ¿Lo agradece?

R. Sobre todo con este formato, el doble cobra una importancia al mismo nivel que los individuales. La gente lo ve, sabe que es un punto muy importante y que muchas veces decide las eliminatorias. En el circuito ATP a los aficionados les gusta ver más a los tenistas que conoce y a los doblistas no nos conocen tanto. Para nosotros por eso la Copa Davis es tan bonita de jugar.

P. Llega a Málaga tras disputar en Turín sus terceras finales ATP consecutivas, formando pareja con el argentino Horacio Zeballos. Aunque este año no lograron ganar ningún partido en la fase de grupos, ¿fue una buena puesta a punto para esta Copa Davis?

R. A pesar de no haber conseguido ninguna victoria, terminar el año allí es señal de haber hecho una gran temporada. Jugamos dos muy buenos primeros partidos, que se nos escaparon en el super tiebreak. En el primero perdimos 10-8 con la pareja que fue campeona (Joe Salisbury y Rajeev Ram). Es lo que pasa con el doble, que dos o tres puntos deciden el partido. En Turín las condiciones eran bastante parecidas a las de aquí y me han servido para tener tres partidos más encima antes de jugar contra Croacia. Intentaré aprovechar todo lo bueno que he sacado.

P. Se cumplen ahora diez años de su victoria en las finales ATP de 2012, junto a Marc López. ¿Cómo ha evolucionado como jugador en esta década?

R: He cambiado bastante porque en esa época mi prioridad era jugar individual y lograr ahí mejor nivel. Mis entrenos iban enfocados a eso. El circuito individual es muy exigente y no tenía mucho tiempo para preparar el doble. Pero tuve la suerte de encontrar a un compañero (Marc López) que me seguía donde yo jugaba y tenía una manera de jugar muy parecida, con unas cualidades de juego muy buenas. Nos compenetrábamos muy bien y sacamos muchísimo rendimiento a esos años en que jugamos juntos. Desde hace dos o tres años solo me centro en el doble y todo cambia. Ahora sí que tengo tiempo de pulir el detalle, cosas que podía mejorar, como la volea o atreverme más a hacer el saque y red, que los doblistas lo tienen mucho más incorporado. He tenido tiempo para esa evolución y, además, llego menos cansado a los partidos de dobles, así que sí que veo que he hecho un salto de calidad en los últimos años.

P. ¿También mentalmente, no solo técnicamente, un jugador de dobles es distinto a uno de individual?

R. He estado mucho tiempo jugando individual y considero que tengo más cabeza de individual que de doblista. Mi mentalidad se fue haciendo con el individual. Luego es verdad que siempre he tenido buenos resultados en dobles. Hasta que me dediqué solo al dobles, mi manera de jugar siempre fue como 'singlista'. Ahora lo he reconducido un poco, pero igual no tengo tanta mentalidad de doblista. Aunque al final es tenis y, aunque tengas una manera un poco diferente de jugar, a lo mejor una mentalidad mas agresiva, tenis es tenis.

P. Para empezar en esta final de la Copa Davis, España se enfrenta en cuartos a Croacia, cuyo equipo incluye a la peligrosa pareja de dobles que forman Mate Pavic y Nikola Mektic. Pero su derrota en la final de Turín demuestra que no son invencibles.

R. Vi un poco de sus partidos y la verdad es que están jugando muy bien, como demuestra que llegaran a la final. Son dos jugadores muy experimentados en el doble, llevan mucho tiempo jugando juntos y se conocen a la perfección. Tienen muchas más horas en pista que nuestro doble, pero nosotros, salga quien salga a jugar, también habremos jugado anteriormente juntos. Y la Copa Davis iguala todo muchísimo y los partidos de dobles ya de por sí suelen ser muy cerrados. Tendremos que aprovechar alguna oportunidad que tengamos.

P. ¿Preferiría no tener que salir a jugar el punto decisivo?

R. Si a mí me dicen que se gana 2-0, lo firmo ahora mismo. Ojalá pudiéramos ganar todas las eliminatorias sin llegar al dobles. Se trata de ganar y, cuanto antes, mejor. Sin duda Croacia es un rival muy difícil porque es un equipo muy completo, con dos jugadores de individual muy duros y el doble quizá sea la mejor pareja que haya en el torneo. Las condiciones les favorecen porque están más habituados a jugar en pistas rápidas 'indoor'. Nos van a poner a prueba y tendremos que estar a nuestro mejor nivel para ser competitivos ante ellos.

P. Ha ganado tres Copas Davis, en 2008, 2011 y 2019...

R. Bueno, en 2011 jugué los cuartos y ya no más, pero me cuenta como ganador.

P. Y desde que comenzó a jugar la Davis en 2010 ha formado pareja con numerosos jugadores. ¿Se adapta usted a ellos o ellos a usted?

R. Todas las parejas que hemos jugado Copa Davis sabemos adaptarnos muy bien al compañero. Tampoco tenemos ninguno un juego muy raro, que digas 'aquí no podríamos complementarnos'. He tenido la suerte de que los compañeros con los que he jugado tenían muchísima calidad. Si yo no hubiera jugado, ellos habrían dado también un buen nivel. Es una suerte tener a tu lado a jugadores tan buenos.

P. ¿Cuál es el mejor jugador de dobles con el que ha coincidido en una pista?

R. Tengo que decir que con los que más he jugado, Marc y Horacio, han sido y son excelentes compañeros y excelentes jugadores y han conseguido sacar de mí mi mejor rendimiento. Probablemente son los mejores compañeros que he tenido. Y la mejor pareja a la que me he enfrentado seguramente sean los hermanos Bryan.

P. Con esta Davis termina la temporada. ¿Seguirá con Zeballos en la próxima?

R. Sí, sí, hemos hablado de continuar. Llevamos unos años muy sólidos, consiguiendo muy buenos resultados, y con el trabajo que estamos haciendo podemos seguir siendo competitivos. El objetivo es continuar siendo una de las mejores parejas que hay y así lo intentaremos el año que viene.