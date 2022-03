María Torres irá a los World Games

La campeona del mundo malagueña María Torres tendrá su gran cita de 2022 en los World Games, que se disputarán en Birmingham (Alabama, Estados Unidos) del 7 al 17 de julio. Los Juegos Mundiales son un evento multideportivo con deportes que no participan en los Juegos Olímpicos. Están organizados por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, bajo la supervisión, no obstante, del Comité Olímpico Internacional. Como se sabe, el kárate estuvo presente en Tokio, pero posteriormente se decidió que no siguiera en el programa para París 2024.

Torres está seleccionada entre las ocho mejores del mundo, un torneo bastante selecto. Menna Shaaban Okila (Egipto) y Sofya Berultseva (Kazajistán) completaron el podio en el pasado Mundial de Dubái. Además, Meltem Hocaoglu (Turquía), Hamideh Abbasali (Irán) y Clio Ferracuti (Italia) acuden en virtud del ranking mundial, Chehinez Jemi (Túnez) por cuota continental y la estadounidense Cirrus Lingl en condición de anfitriona. Un cuadro con lo más granado de la especialidad de kumite+68 kilos, en la que la malagueña es actualmente campeona del mundo.

"Aunque después del mundial sabíamos que estábamos clasificados para ir a los Juegos Mundiales hace unos días se hizo oficial. Me hace muchísima ilusión ya que solo van ocho personas por categoría de todo el mundo! Siendo la única española en combate que va. Para aquellos que no conozcan este evento son como los Juegos de los deportes que no tienes JJOO, así que los disfrutaré tanto como una niña pequeña. Estoy viviendo un sueño", decía María Torres a través de las redes sociales.

No obstante, antes la karateka malagueña también tendrá otros importantes retos, como el Campeonato de Europa, que se celebrará del 11 al 15 de mayo en la ciudad turca de Gaziantep, más algunas pruebas de la Premier League.

Deportes como Bádminton, el taekwondo o recientemente el Rugby 7 y la escalada pasaron a ser olímpicos después de que estuvieran en los World Games, el COI también los utiliza para ver potencial de disciplinas que puedan integrarse en el movimiento. El mundo del kárate se movilizó para que el deporte vuelva a entrar para Los Angeles'28.

Diferentes modalidades de la gimnasia o el patinaje que no olímpicas, el baile, balonmano playa, kayak polo, lacrosse, squash, kickboxing, sumo, muay thay, billar, bolos, sogatira, esquí acuático, orientación o duatlón son algunas de las 40 especialidades que componen estos Juegos Mundiales. También el kárate y la malagueña María Torres, a la que pueden unirse más deportistas locales.