María de Valdés pasa por el quirófano y estará un tiempo fuera de la piscina

2022 ha sido una temporada especial para María de Valdés. La plata en el Europeo de Roma en la distancia de 5 kilómetros, los dos Top 10 en el Mundial en la misma prueba y en la olímpica de los kilómetros, el triplete de oros en el Campeonato de España en 400, 800 y 1.500... La fuengiroleña ha dado un paso más en su progresión, que no se detiene a sus 24 años y que tiene como reto ineludible intentar estar en los Juegos Olímpicos de París'24. Se quedó muy cerca de Tokio, pero hay otra oportunidad.

Sucede que no ha sido sencillo conseguir todos los esos logros. El deporte de alto nivel supone desgaste y llevar el cuerpo al límite y lo ha pagado exigiendo a sus articulaciones. Y ahora ha tenido que pasar por el quirófano para solventarlo, con el objetivo de estar a punto para la próxima campaña. La propia nadadora, ahora afincada en La Coruña, lo explicaba en las redes sociales."Ha sido una temporada larga. A veces en la vida tienes que tomar decisiones y esta es una de las mayores decisiones que he tomado en mi carrera deportiva. Llevo tiempo con una lesión de hombro bastante complicada, después de mirar todas las opciones, todo mi equipo técnico y yo hemos decidido volver a entrar por segunda vez por quirófano. Para los que no sepáis es una lesión de la corredera del biceps...Pues bien, tendré que estar ausente un tiempo por las piscinas hasta que vuelva a recuperarme al 100%", decía De Valdés, que mostraba su optimismo en volver a su mejor nivel a no mucho tardar: "Quiero agradecer al Doctor Zurita y al Doctor Calvo por saber que he estado en las mejores manos y por supuesto a todo el equipo de apoyo de Arthor Sport por acogerme con los brazos abiertos. Tengo un increíble equipo a mi alrededor que me ayudarán en todo éste proceso con la rehabilitación para volver a tirarme al agua lo antes posible".