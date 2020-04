Marta López: "¿Alguien se preocupa por las jugadoras?"

La malagueña Marta López, subcampeona del mundo y bronce olímpico con España, disfruta de una gran experiencia en Rumanía, en un equipo de élite europea, antes de que el coronavirus hiciera saltar por los aires la competición. López estaba en España en ese momento, para preparar la participación en el Preolímpico con la selección.

Sucede que ahora hay un plan en Rumanía para retomar la Liga, a diferencia de lo que sucede en España, donde se ha suspendido la competición en todas las categorías nacionales, Y la malagueña entiende que no es algo procedente. "10 partidos en 22 días con una preparación "real" de apenas 15 días... ¿En serio? ¿Alguien se ha preocupado de preguntar a las jugadoras si estamos de acuerdo con esto? Nosotras somos quienes jugamos y quienes tomamos el riesgo de lesionarnos. Somos las protagonistas reales y queremos volver a jugar, es nuestra pasión y nuestro trabajo, pero no a este precio", decía la jugadora en su cuenta de Instagram: "¡Ahora lo importante no es el espectáculo, lo importante es cuidarnos! La mayoría de ligas han sido canceladas... espero que no seamos recordados por este gran error y posibles consecuencias".

Después de una nueva pretemporada, la previsión en el país rumano es acabar las últimas ocho jornadas de la fase regular, donde el equipo de Marta López es líder para dar paso a la disputa de los cuartos de final y la Final a cuatro de la Copa Rumana, que se debería celebrar el fin de semana del 6 y 7 de junio. Demasiada tralla.