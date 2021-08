Marta y Sole López dicen adiós a Tokio

Después de la participación de Alejandro Davidovich en los cuadros de individual y dobles en el tenis, siguiente eliminación entre los malagueños participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio. La selección española de balonmano femenino, de la que formaban parte Marta y Sole López más la portera del Costa del Sol Merche Castellanos vivió un día duro con la eliminación en la fase de grupos, convirtiéndose en el único de los nueve deportes de equipo españoles que no se metió en los cuartos de final.

Había varios resultados en los tres partidos del grupo que daban el pase. Que Francia y Brasil empataran, algo que no sucedió porque ganaron las galas, que ellas no perdieran ante ROC (Comité Olímpico Ruso) y que Hungría no ganara a Suecia. Ninguno de los tres resultados se dieron, así que acabó una experiencia volcánica en Tokio. Se arrancó mal con una derrota amplia ante Suecia, se ganó a Francia y Brasil y bastaba después un punto ante Hungría o ROC que no llegó.

En el partido final, estelar actuación de Marta López, que metió siete goles y que fue clave en la remontada de España que le dio la única ventaja al inicio del segundo tiempo. Más tarde sostuvo al equipo en el partido martilleando desde el extremo. Pero no fue suficiente para que España sacara adelante ante un equipo ruso superior. Quedaba la última esperanza en el partido entre Suecia, ya líder seguro, y Hungría, que se metía si ganaba. Al descanso iba empate, pero en la segunda mitad, las húngaras tuvieron a su rival 10 minutos sin ganar.

Así que acaba la experiencia olímpica, tercera de Marta López y primera de Sole y Merche. La primera comienza la temporada con cambio de club, al Dinamo Bucarest rumano, y las otras dos continúan en el Costa del Sol, que justamente esta semana comenzó a trabajar.