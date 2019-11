La gran llegada de Kimbrough al CB Marbella

El pasado sábado el CB Marbella ganó al UBU Tizona Burgos por 89-83 en unencuentro que no se decidió hasta los últimos minutos de partido. La igualdad fue tajante en cada uno de los periodos, pero hubo un factor diferencial en el conjunto azulón que hizo que la victoria se decantara finalmente para los de Javier Florido.

Martyce Kimbrough (EEUU, 1996) debutaba con la camiseta azulona tras llegar a la Costa del Sol el pasado 29 de octubre. A los pocos días el equipo caía por 21 puntos ante Enerdrink UDEA Algeciras con el exterior americano de espectador al no haber podido tramitar aún su licencia federativa. Pudo ser un presagio de lo que estaba por llegar. Ni mucho menos el equipo dio la imagen que se esperaba en tierras algecireñas y el escolta se preparó a conciencia el siguiente encuentro ante Burgos que iba a ser ante su nuevo público: “Elegí Marbella porque es un equipo que trabaja muy duro, pero que necesitaba la ayuda de alguien para sumar más puntos. Tenía claro desde el primer momento que yo podía darles lo que necesitaban”. Claro y conciso a la hora de valorar su llegada a la Marbella, con el convencimiento de que tras su buen año anterior en las filas del Círculo Gijón Baloncesto este deporte le daba una nueva oportunidad de seguir creciendo. “No sé por qué estaba sin equipo hasta el momento. En Gijón tuve un buen año, pero estoy feliz de haber venido”.

Ante UBU Tizona Burgos, Kimbrough hizo bueno el dicho de llegar y besar el Santo. No era un partido sencillo. Se presentaba en el Pabellón Carlos Cabezas el tercer clasificado, con seis victorias y tan solo dos derrotas y con un equipo plagado de experiencia ya no solo en LEB Plata, sino también en LEB Oro. Además, el CB Marbella acumulaba hasta la fecha cuatro derrotas seguidas y los de José Luís Cubillo no parecían presa fácil para cortar la racha negativa. Javier Florido le dio cancha en el primer periodo, con el equipo jugando a un gran nivel, anotando con fluidez y con el marcador a favor en todo momento. Martyce declaró: “Me sentí muy cómodo desde el primer momento. Estaba muy emocionado porque era mi primer partido en casa y con Marbella, así que quería hacer todo lo posible para ayudar al equipo a obtener la victoria. Traté de mantenerme seguro durante el partido y la energía de la me daba mucha más emoción. Estaban entregadísimos”.

Durante los tres primeros periodos el jugador nacido en Lima (Ohio) anotó nueve puntos, incluyendo un triple lejano sobre la bocina para cerrar el segundo cuarto. Quedaba el sprint final del partido, con Burgos apretando y con una defensa en zona que asfixiaba el juego interior azulón. La solución pasaba por seguir buscando tiros cómodos que permitieran al equipo jugar con confianza y mantener una distancia considerable con Tizona, que poco a poco se iba acercando de la mano de Galarreta y Alonso.

Apareció entonces la figura de Martyce Kimbrouhg, esperada por muchos pero igualmente sorpresiva para otros tantos, quien con una racha de seis triples casi consecutivos mantuvo en pie a un CB Marbella que llegó a perder incluso su ventaja a ocho minutos del final (63-66) tras dominar durante todo el partido. Los 18 puntos anotados desde el exterior por el americano dejaban prácticamente KO a un Tizona Burgos que por mucho que defendía al 14 marbellí no encontraba la fórmula de pararle. “Mientras estaba acumulando puntos, solo pensaba en ganar. No había otra cosa en mi cabeza. Vine para hacer lo que sea necesario para ayudar a ganar. Trabajo muy duro todos los días para mejorar mis habilidades, así que cuando comencé a hacer tiros solo quería mantener la confianza”. Los números hablaron por sí solos. El CB Marbella anotó 27 puntos en el último periodo y 20 de ellos fueron de Martyce. La historia se escribió se escribió con seis lanzamientos lejanos y un tiro cerca del aro para poner la tercera victoria del CB Marbella en el casillero en este difícil mundo de la LEB Plata. Pero que todos lo tengan claro, esto no acaba aquí, porque “lo mejor está por llegar”.