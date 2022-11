La Media Maratón de Málaga, al detalle

Málaga Sport AD y Motorpress ibérica organizan, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga el XXXI TotalEnergies Media Maratón Ciudad de Málaga; que se celebrará el domingo 13 de noviembre de 2022. La distancia a recorrer será de 21,097 km. en un circuito homologado por la RFEA; en la que puede tomar parte cualquier persona, federada o no, siempre que tenga cumplidos los 18 años el día de la prueba. La salida a las 09:00 horas desde la Avenida de Larrocha. La Meta estará ubicada en la pista de atletismo del estadio ciudad de Málaga.

¿HAY TIEMPO LÍMITE PARA ACABAR LA PRUEBA?

Sí. El tiempo límite para acabar el medio maratón es de 3 horas, cerrándose la meta a las 12:00 horas.

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN?

Desde lunes 28 de marzo de 2022, hasta el miércoles 9 de noviembre, a las 23:59 h o hasta agotar los 8.000 dorsales disponibles.

¿DÓNDE ME PUEDO APUNTAR?

En la web oficial del evento, https://www.mediamaratonmalaga.com/, en su apartado de "Inscripciones".

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS?

Absoluta M / F. Incluye a todas, salvo silla de ruedas.

Junior M / F: Nacidos en 2003 y 2004 (mayor de edad el día de la prueba)

Promesa M / F: Nacidos de 2000 a 2002

Senior M / W): Nacidos desde 1999 hasta Veterano (35 años)

Veterano M 35 / F 35: De 35 a 39 años

Veterano M 40 / F 40: De 40 a 44 años

Veterano M 45/ F 45: De 45 a 49 años

Veterano M 50/ F 50: De 50 a 54 años

Veterano M 55/ F 55: De 55 a 59 años

Veterano M 60/ F 60: De 60 a 64 años

Veterano M 65/ F 65: De 65 a 69 años

Veterano M 70/ F 70: De 70 a 74 años

Veterano M 75/ F 75: De 75 a 79 años

Veterano M 80/ F 80: De 80 a 85 años

Veterano M 85/ F 85: Más de 85 años.

Atleta Discapacitado en Silla de Ruedas M/ F

* Todas las edades indicadas han de estar cumplidas el día de la prueba.

¿DÓNDE Y CUANDO SE REALIZA LA ENTREGA DE DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR?

Los Dorsales y la Bolsa del Corredor se entregarán exclusivamente en la feria del corredor del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga, (Módulo interior del estadio Ciudad de Málaga, Calle Miguel de Merida Nicolich, 2, 29004 Málaga),en horario ininterrumpido el viernes 11 de Noviembre de 10:00 a 20:00 horas y el sábado 12 de Noviembre de 2022 de 10:00 a 20:00 horas. El acceso es libre para corredores y acompañantes.

¿QUÉ NECESITO PARA RECOGER EL DORSAL Y LA BOLSA DEL CORREDOR?

Para recoger el dorsal se deberá presentar el resguardo / copia de la inscripción y el DNI / Pasaporte u otro documento que acredite la identidad del corredor. Para recoger la bolsa del corredor habrá que estar en posesión del dorsal.

En el caso de que un corredor no pudiera recoger su dorsal, éste podrá ser recogido por otra persona siempre y cuando lleve consigo el resguardo o copia de la inscripción más una fotocopia del DNI y una autorización firmada por dicho corredor.

Bajo ninguna circunstancia se entregarán dorsales o bolsa del corredor el día de la prueba.

¿QUÉ INCLUYE LA BOLSA DEL CORREDOR?

La bolsa del corredor incluye la camiseta técnica oficial del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga 2022, unos manguitos, pegatina para la bolsa del ropero, dorsal chip, imperdibles, gel energético Pro Nutrition, gel para masaje VoltaNatura, torta de choclate, más diferentes obsequios proporcionados por los patrocinadores del Medio Maratón.

¿QUÉ CHIP SE UTILIZA Y CUÁNDO SE RECOGE?

El chip en la edición 31º del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga será un dorsal-chip, que irá pegado en la parte de atrás del dorsal. No hay que devolverlo una vez se haya finalizado la prueba.

EL dorsal chip se recoge en la feria del corredor en horario ininterrumpido el viernes 11 de Noviembre de 10:00 a 20:00 horas y el sábado 12 de Noviembre de 2022 de 10:00 a 20:00 horas.

¿ES OBLIGATORIO RELLENAR LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL REVERSO DEL DORSAL?

Sí. En caso de emergencia médica, tener rellenados correctamente esos datos hará que se pueda actuar de una manera más rápida y diligente en caso de alergias, alguna enfermedad que sea necesaria conocer o para avisar con más celeridad a algún familiar o conocido.

¿HAY SERVICIO DE GUARDARROPA?

Sí. La organización dispondrá de un servicio de guardarropa. Estará situado en el módulo interior del Estadio Ciudad de Málaga. El horario será desde las 7:30 h y hasta las 12:30 h.

¿HAY BAÑOS? ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN UBICADOS?

Sí. La organización dispondrá de aseos portátiles ubicados en las zonas de Salida y Meta, así como en las distintas zonas de avituallamiento (kilómetros 5,7-10,1-13-15,8 y 18,4).

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LOS AVITUALLAMIENTOS?

Habrá 5 puntos de avituallamiento en el recorrido, más uno tras cruzar la línea de meta en el TotalEnergies Medio Maratón de Málaga 2022.

En función de los puntos kilométricos donde se encuentren ubicados los avituallamientos, éstos podrán tener una diferente configuración y distintos tipos de productos y servicios (configuración provisional):

KM 5,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua. Habrá baños portátiles.

Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua. Habrá baños portátiles. KM 10,1: Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores. Avituallamiento con agua. Habrá baños portátiles.

Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores. Avituallamiento con agua. Habrá baños portátiles. KM 13: Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores Avituallamiento con agua. Habrá baños portátiles.

Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores Avituallamiento con agua. Habrá baños portátiles. KM 15,8: Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius) en vaso y geles. Habrá baños portátiles.

Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius) en vaso y geles. Habrá baños portátiles. KM 18,4: Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius) en vaso. Habrá baños portátiles.

Importante:

Los avituallamientos están dimensionados para absorber los corredores del Medio Maratón. En todos ellos habrá un gran número de mesas sobre las que descansará el producto. Se ruega a los corredores que en los primeros puestos de avituallamiento no cojan la bebida de las primeras mesas para no colapsar la zona.

¿DÓNDE SE REALIZA LA FERIA DEL CORREDOR (EXPO MARATÓN)?

La feria del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga se celebrará en la pista interior del Estadio Ciudad de Málaga el viernes 11 y el sábado 12 de noviembre de 2022, de 10:00 a 20:00 h, de manera ininterrumpida.. El acceso es libre para corredores y acompañantes.

¿DEBO LEERME EL REGLAMENTO DE LA PRUEBA?

Sí. En el reglamento están reflejadas las reglas del Medio Maratón, siendo de obligado conocimiento y cumplimiento para todos los participantes. El no conocimiento del reglamento no exime de su cumplimiento.

¿ME PUEDE ACOMPAÑAR ALGUIEN EN BICICLETA DURANTE EL MARATÓN?

No. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores y corredoras en moto o bicicleta, teniendo orden expresa la Policía Local de retirar del circuito a toda persona que incumpla esta norma, con el fin de evitar que se produzca cualquier accidente tanto a los propios corredores como al público o miembros de la organización.

¿HAY CAJONES DE SALIDA?

Sí. Existirán cajones de salida para los tiempos de Élite, sub 1h30’, sub 1h45’, sub 2h y más de 2h. Para poder acceder a estos cajones es necesario comunicar a la organización en el momento de realizar la inscripción, el cajón al que se desea optar y la marca personal acreditada, que deberá ser igual o inferior al tiempo del cajón al que se desea optar (solo serán válidos los tiempos realizados en los 2 últimos años y en pruebas homologadas de Maratón y Medio Maratón).

¿VALEN TAMBIÉN LAS MARCAS DE 10 KILÓMETROS PARA ACREDITAR TIEMPOS Y PODER ACCEDER ASÍ A LOS CAJONES DE SALIDA EXISTENTES?

Si, las marcas en pruebas de 10 Kilómetros se admitirán como válidas siempre que estén realizadas en pruebas homologadas y dentro de los dos últimos años. Las equivalencias serían sub 33' (élite), sub 41’ (sub 1h30’), sub 47’ (sub 1h45’) y sub 54’ (sub 2h),

¿HAY LIEBRES O PRÁCTICOS?

Sí. La organización dispondrá de liebres o prácticos para los tiempos de También existirán liebres para los tiempos de sub 1h25’, 1h30’, 1h40’, 1h50’ y 2h00’.. Se situarán al comienzo de cada cajón correspondiente al tiempo a realizar y estarán identificados con un globo y una camiseta personalizada.

¿PUEDO PERSONALIZAR LA MEDALLA DE FINISHER?

La petición de grabación de la medalla de Finisher estará disponible online hasta el miércoles 9 de noviembre, a las 23:59 h. Una vez pasado este plazo podrás solicitar la grabación en la feria del Medio Maratón, en el stand de Todotrofeo, al precio de 8 €.