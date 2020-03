La bronca de Miguel Ángel Jiménez a quienes no respetan las medidas contra el coronavirus

El golfista malagueño Miguel Ángel Jiménez continúa jugando a alto nivel, compatibilizando el European Tour y el The Champions Tour, para mayores de 50 años y en el que está cosechando éxitos que ningún golfista español había conseguido con anterioridad.

Jiménez se ha puesto serio con el asunto del coronavirus y colgó a través de las redes sociales un vídeo que resultó una arenga en contra de quienes no cumplen las medidas que las autoridades imponen. "Quiero hablaros sobre el coronavirus, sobre esta pandemia que nos está pateando el culo y se está llevando tantas vidas. Veo vídeos de colegas del golf y estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Estoy muy decepcionado por cómo hay gente que es tan egoísta. No podéis ir por vuestro lado, tenemos que ir en una línea, estar en el mismo equipo para que esta pandemia no se extienda más", aseguraba el golfista de Churriana.

"Tenemos el ejemplo de la gente de médicos y enfermeros, que está día y noche tratando y curando a gente", proseguía el carismático golfista malagueño: "Tienes que vivir la vida, vivir el momento, pero tienes que ver lo que viene por delante. Si tienes que sacrificar varias semanas, pues sacrificas varias semanas. Es el bien para todos, para que mañana podamos recuperar nuestro estilo de vida. Por favor, dejad de ser tan egoístas, sed conscientes de eso. Son unas semanas sin reuniones ni fiestas, por favor sed conscientes de lo que ocurre en el mundo hoy. No seáis egoístas".