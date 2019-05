Miguel Conde renueva con el UMA

Hasta pronto. Este fue el mensaje del BeSoccer CD UMA Antequera en la última jornada de la fase regular en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Una semana antes, en Paterna, consumó el descenso a la categoría de planta. El club se encuentra trabajando desde entonces en la confección de una plantilla de garantías para volver a ilusionar a su afición con un pronto regreso a la élite. Un camino complejo que requiere de humildad, sacrificio, dedicación y unos pilares sólidos. Miguel Conde Toscano garantiza el correcto funcionamiento de un ecosistema que se nutre de jóvenes con cada vez más experiencia junto a otros con el anhelo de aprovechar una oportunidad a veces difícil de encontrar. Un mezcla que ha tocado el éxito en los dos históricos ascensos con fecha del 18 de abril de 2015 y 1 de junio de 2018. El jugador natural de Cuevas del Becerro (Málaga) va a asumir la capitanía en su octava campaña consecutiva defendiendo la camiseta verde tras el desenlace a la extensa carrera deportiva de José Crispín Arriaza Leiva Crispi.

Miguel Conde viene dejando su huella como un profesional acostumbrado a asumir responsabilidades sin alejarse de un máximo nivel en sus comparecencias sobre el 40x20. En la interpretación de un papel defensivo no deja de añadir nuevas funciones para dotar al conjunto de un mayor equilibrio. Fuerte en el marcaje, rápido en el corte y clarividente para pisar campo rival a partir de recuperar la pelota. Una pieza polivalente por su determinación dentro de cualquier resquicio del tablero de juego que dirige Manuel Luiggi Carrasco Moli. Con la retirada de las dos prolongaciones del preparador en la cancha, Tete y Crispi, el 5 completa la transición apropiada tras empaparse de infinidad de lecciones de fútbol en situaciones de una exigencia bordeando el límite. Un aval de peso para aspirar a grandes desafíos dejando atrás un descenso que supone un paso atrás antes de volver a coger impulso.

La proyección del cierre malagueño no se queda en la faceta defensiva. Sus cifras goleadoras se mantienen en auge. El curso 2016/2017 finalizó como el segundo máximo goleador siendo autor de 26 tantos; algunos de ellos de gran importancia como los logrados en el tramo decisivo de campeonato liguero en Puertollano o Córdoba y los materializados en el segundo partido de la semifinal de la fase de ascenso. Una eficacia que no perdió el reciente trayecto finalizado por la cúspide nacional en el que se convirtió en el principal baluarte con 16 dianas en 30 encuentros. Una precisión que también compartió en los lanzamientos de penalti y desde 10 metros. Dejó su rúbrica en ataque sin olvidarse de sacar a relucir su característica generosidad en la búsqueda de facilitar al compañero la definición de cara a puerta. Aún le quedan por regalar más momentos inolvidables.

El anuncio de la continuidad de este valor patrimonial se realizó en la sala de prensa del Ayuntamiento de Antequera, uno de los grandes valedores de los éxitos recientes en la Liga Nacional de Fútbol Sala al cobijarle en la fortaleza del Pabellón Fernando Argüelles y otorgarles cariño y confianza para implantar este deporte tan espectacular en una ciudad con una oferta amplia en este ámbito.

Manuel Barón, alcalde de la ciudad de Los Dólmenes, se mostró satisfecho de ser partícipe de las pinceladas iniciales de otro proyecto ambicioso destinado a dar más alegrías en el municipio. "Miguel sigue con nosotros, como no podía ser de otra manera, con su club, su equipo, su pueblo, su ciudad, sus compañeros y su afición para continuar trabajando, luchando y deleitándonos con la práctica del fútbol sala. Este conjunto tiene la vocación de preocuparse por la deportividad y la formación universitaria independientemente de los resultados. Así se va a mantener, está en su ADN. Gracias Miguel por estar de nuevo en tu casa. Y a Pedro darle la enhorabuena por seguir con la configuración de una plantilla ilusionante para llamar la atención e interés de la afición".

En la rueda de prensa del anuncio de la renovación, Pedro Montiel reconoció la importancia de contar con un jugador de una calidad contrastada en la élite. "El capitán es la joya de la corona. Tenía muchas ofertas de Primera División. Él se ha quedado con nosotros por su compromiso con esta ciudad a la que queremos y nos unimos, a BeSoccer y a la Universidad de Málaga". Asimismo, el presidente de la entidad desveló algunos detalles de la actuación a llevar a cabo en los próximos días: "Vamos a apostar por un proyecto sostenible dentro de nuestra filosofía, por la cantera y por jóvenes jugadores que además de jugar, estudien y tengan un futuro".

Un protagonista claro, el nuevo capitán del plantel verde indicó los motivos de su decisión. "Tuvimos una reunión importante, Pedro y yo, también hablé con el entrenador y me transmitieron lo especial que era para este proyecto, podía ser una pieza fundamental y asumir las responsabilidades de capitán que ya Crispi había delegado en mí durante la pasada temporada. Fue un orgullo que me dedicaran esas palabras, porque me tienen como un referente para los chavales jóvenes. Vamos a apostar por la cantera. Todos me respetan mucho, voy a intentar ser un ejemplo para todos ellos y vamos a comprometernos con la ciudad de Antequera y que nuestro Pabellón Fernando Argüelles sea un fortín. Tenemos que crear una simbiosis equipo-afición e ir todos juntos como una piña”.