Miguel Solís completó el reto Málaga-Jaén-Málaga con más de 400 kilómetros y 8.000 metros de desnivel

El ciclista malagueño Miguel Solís, deportista conocido por sus retos con los que busca concienciar sobre los riesgos que tienen los usuarios y amantes de las bicicletas cada vez que salen a la carretera, realizó un importante hito en su lucha de concienciación.



A las 4 de la mañana partió desde su lugar de residencia, Rincón de la Victoria, hasta la Catedral de Málaga donde su padre fue el campanero durante muchos años, y de allí comenzar su viaje hasta la Catedral de Jaén, a través de carreteras secundarias, recorriendo las provincias de Málaga, Granada y Jaén en un total de más de 400 kilómetros y un desnivel acumulado de 8.000 metros.



Sobre las 13:45 horas del jueves completó la mitad de su camino y en su llegada a la Catedral de Jaén fue recibido por la concejala de movilidad de la ciudad, Estefania Plaza, dando la bienvenida y apoyando la causa que el ciclista busca desde hace ya varios años, dar visibilidad a la necesidad de que todos los usuarios sepan compartir la carretera y reducir al máximo la posibilidad de peligro.



Miguel Solís dijo a su llegada a Jaén que "estoy aquí para concienciar a la gente de la necesidad de conducir de forma consciente, con empatía, los ciclistas somos los más débiles en la carretera y cualquier imprudencia, o cualquier despiste al volante de un coche puede ser fatal para nosotros".



Hace dos años el ciclista malagueño sufrió un accidente muy grave, donde el conductor se dio a la fuga, y en los que estuvieron a punto de dejarle en silla de ruedas. También quiso "agradecer el apoyo a la empresa Deporinter, empresa malagueña organizadora de las Vuelta Ciclista a Andalucía Masculina y Femenina, su concienciación total con la causa, y no solo desde este momento, ya que llevan muchos años organizando la campaña metro y medio junto a la DGT para establecer ese mínimo espacio entre conductor de coches y ciclistas".



La colaboración de las marcas Kalas, Sigma y Totum, cada una en su especialidad, ha sido fundamental para el ciclista ya que según sus palabras, "me ha permitido llevar la ropa para desarrollar un reto de más de 16 horas que requiere de un intensa hidratación y hacer parte del recorrido en horario nocturno, sin ellos todo habría sido mucho mas complicado".



Finalmente, Solís tras unos minutos de descanso volvió a salir a la carretera para llegar a su casa, donde ya ha descansado y está preparando su próximo reto para que no ocurran mas accidentes en la carretera.