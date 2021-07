Mingo: "He vuelto al CAB Estepona para ganar la competición y ascender"

“Mi principal motivo para regresar a Estepona es para hacer todo lo posible por el club para lograr sus objetivos, que en última instancia es ganar la competición”. Tayler Mingo (South Euclid, Ohio, Estados Unidos. 1992) es una persona de pocas palabras y a la que le gusta demostrar sobre el parqué, ella misma lo reconoce. Eso sí, cuando habla es para dejar mensajes contundentes y no esconde sus intenciones. Competitiva, líder, directa y con las ideas claras, la nueva escolta del CAB Estepona se sincera desde Estados Unidos, donde ya trabaja de cara al próximo inicio de pretemporada tras un breve periodo de descanso que este año supo mejor, pues en Alemania se alzó con la liga y la copa en las filas del Rutronik Stars Keltern.

Mingo, de 29 años, está en esa franja de edad en la que se conjugan la veteranía, la frescura y el estado físico en su justa medida, con el suficiente recorrido y conocimiento del juego para hacer determinante su calidad innata y poder ser la líder que ya se intuía en su época universitaria (en su último año en Wright State University firmó 22,8 puntos por encuentro, bajando de los 15 tantos en solo tres partidos de los 34 que componían la temporada) pero sabiendo cómo es el juego en Europa. Su anterior paso por el CAB Estepona le dejó un sabor agridulce y se nota en sus palabras. Es competitiva y su trabajo es ganar y lograr objetivos, y aunque su último partido finalizó en victoria (88-87) y con una gran actuación personal (29 puntos y 7 rebotes), faltó el objetivo: el ascenso a Liga Femenina 2.

“Tengo muy buenos recuerdos de Estepona porque éramos muy competitivas y el ambiente dentro del club, tanto con las compañeras como con el staff y los directivos, era genial, todo el mundo fue realmente amable”, rememora Mingo. Pero aquello fue en Primera Nacional, ahora se le presenta un importante reto en Liga Femenina Challenge donde habrá que demostrarlo de nuevo, sobre todo lo de ser competitivos, algo que a buen seguro llegará gracias al trabajo diario. “El equipo está ahora en una categoría superior que todo el mundo comenta que tendrá un gran nivel. Eso es un reto para mí. El CAB Estepona me da la oportunidad de demostrar que todo el duro trabajo de estos años ha servido para crecer como jugadora y persona”, comenta Mingo, que llega con dos títulos en la mochila de su paso por Alemania, una liga que asegura es “muy diferente” a la española.

“En España se juega mucho más rápido y eso es lo que estoy deseando volver a hacer, fue otro de los motivos para volver al equipo”, explica la escolta estadounidense. La liga alemana no tiene los grandes focos sobre ella en el caso de la femenina, si bien la masculina ya dio un paso al frente hace unos años, pero eso no hace que sea un mal lugar para crecer y un ejemplo de ellos es su ya exequipo, el Rutronik Stars Keltern que esta temporada jugará Eurocup y tendrá en sus filas a Lashann Higgs (exBembibre, de Liga Femenina Endesa), Matea Tavic o Milica Deura (internacionales con Bosnia que disputaron el último Eurobasket) y que en las últimas temporadas ha visto como muchas de sus jugadoras destacaban y terminaban jugando en España: Shequila Joseph (Basket Leganés), Andrijana Cvitkovic (jugará en IDK de Liga Femenina Endesa la próxima temporada), Anna Seilund (pasado en LF y futuro en Liga Femenina Challenge), Marina Markovic (CAB Estepona), Kristina Rakovic (Barça CBS), Marta Tudanca (CB Jairis la pasada campaña), Lina Pikciute (que a mitad de temporada se marchó al CB Clarinos y al año siguiente a Leganés) o Carmen Miloglav, que tras un año en el equipo alemán jugaría dos temporadas en Campus Promete, y todo ello tan solo desde el curso 2017/18.

Ahora se suma Tayler Mingo que tendrá que demostrar en el CAB Estepona que sigue siendo una jugadora eléctrica y resolutiva a la que no le quema el balón en las manos en los minutos importantes de partido. Las jugadoras, tanto a nivel personal como en la cancha, evolucionan con los años y cambian. Mingo piensa en la Tayler que pasó por Estepona y se sincera: “Ahora soy más madura y comprendo mejor el juego, sé leer mejor lo que el equipo necesita de mí en cada momento. ¿Lo que sigue igual? —se toma unos segundos y se ríe antes de continuar— Sigo siendo igual de competitiva en la cancha y fuera de ella, mi personalidad: soy de pocas palabras y puedo parecer seria, pero me considero amigable y me gusta estar de buen rollo”.

No duda en la respuesta al ser preguntada sobre el por qué Estepona, cuando en Alemania podría estar jugando Eurocup. Y no lo dice, pero la conexión con el inicio de la conversación y el recuerdo del trabajo no acabado en 2019 sigue ahí. “He vuelto al CAB Estepona para ganar la competición y ascender a Liga Femenina Endesa. Así de simple y sencillo”, contesta de manera certera antes de finalizar la charla con un mensaje para toda la afición: “Quiero que sepan que estoy deseando volver a trabajar y poder jugar para ellos, estoy desenado que llegue la próxima temporada”