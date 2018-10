Modric elogia a Cristiano y prefiere la simplicidad

El madridista Luka Modric afirmó ayer que su ex compañero y actual delantero de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo se encuentra en otro nivel futbolístico y mediático, mientras que él prefiere una mayor simplicidad.

"Cristiano Ronaldo está en otro nivel futbolístico, y al final es normal que también lo esté desde el punto de vista mediático. Yo prefiero la simplicidad", desveló el croata en una entrevista a la revista francesa France Football.

El subcampeón del Mundial, preguntado sobre sus favoritos para ganar el Balón de Oro, apostó por tres franceses campeones del mundo -Varane, Griezmann y Mbappe-, sin olvidar a Ronaldo ni a Messi.

De los campeones del mundo, Modric destacó a Griezmann por el gran "año que ha realizado", aunque se refirió a la eclosión de Mbappe: "Ya ha demostrado un grandísimo nivel, es muy especial. Me acuerdo cuando mi compañero de selección Subasic me dijo un día que había un jugador en el Mónaco que era increíble". "Voy a echar de menos a Zizou y a Cristiano como profesionales y como personas, porque el éxito nos ha unido", destacó el croata, que no se ve favorito para el Balón de Oro: "Eso lo dejo para los expertos".