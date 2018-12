Moli: “Tuvimos la reacción necesaria”

La Copa del Rey está aportando la felicidad al UMA Antequera, en una temporada muy dura en el apartado liguero. Los de Moli están en los cuartos de final de la competición copera tras una remontada de las que dan impulso. “La verdad que es una alegría para la afición y el equipo que necesitaba un satisfacción que ha llegado a base de esfuerzo”, analizó el técnico del UMA Antequera. Sin embargo, la victoria ante el Cartagena contó con una dosis elevada dramatismo, un componente muy habitual en las remontadas agónicas. “Nos ha tocado sufrir al igual que en todos los partidos. En la primera parte nos fuimos perdiendo 0-2, pero en la segunda fuimos muy superiores. La verdad es que fue un tiempo para cada uno”, siguió explicando Moli.

“Estoy muy satisfecho, aunque pienso que cualquier resultado me hubiese alegrado aunque hubiéramos perdido, por la forma que jugamos la segunda parte si perdíamos. Seguro que ayer me iba a ir lleno de orgullo. Lo bueno es que hemos podido ganar por los penaltis, que siempre son una lotería”, relató.

El club no atraviesa una buena racha en liga, ocupando puestos de descenso. Para Moli el triunfo en Copa del Rey puede suponer una inyección de moral: “Está claro que lo que espero es que esto sea un plus de motivación, de creer en nosotros y salir a jugar todo el partido, no sólo los segundos tiempos”. Una línea en la que enfatizó mucho el entrenador malagueño, nada satisfecho con los inicio de partido de los suyos: “Esta categoría es muy complicada y los errores se terminan pagando caro. En Copa tuvimos la reacción necesaria para darle la vuelta al partido, pero tenemos que salir con mentalidad de ganar los 40 minutos que dura el partido”, finalizó de explicar. La Copa puede ser un punto de inflexión.