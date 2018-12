Moli, autocrítico

No son buenos tiempos para el UMA Antequera, que ocupa el farolillo rojo de la Primera División de fútbol sala. El cuadro que dirige Moli no termina de hacerse con el dominio de los partidos y siempre termina pagando caro los errores. El técnico malagueño hizo autocrítica, con el objetivo de solventar la mala situación tras haber finalizado la primera vuelta del campeonato liguero. “Es difícil hablar en muchas ocasiones cuando sólo llegan las derrotas. Por ejemplo, en el último partido cometimos errores que el Peñíscola no desaprovechó. Ahora mismo estamos con rabia, algo que es lógico ya que a nadie le gusta perder”, explicó el preparador del conjunto universitario a los medios del club.

El UMA Antequera está viviendo una adaptación complicada en su regreso a la élite, un club que por su peculiar filosofía suele sufrir cuando sube al nivel más alto de profesionalismo. Sin embargo, la Copa del Rey está dejando las únicas buenas sensaciones para los de Moli, con el pase a cuartos en el bolsillo. “Estamos con rabia por como se están dando los resultados, pero queda seguir trabajando”, finalizó.