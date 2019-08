Moli: "El grupo está trabajando de diez"

Pese a caer por la mínima del UMA Antequera ante el Real Betis, Moli, valoró positivamente el esfuerzo de los suyos: “El equipo respondió mejor de lo que esperaba, solo llevamos siete días de trabajo y hay mucha carga física en las piernas. Eso hace que la gente esté espesa. Pese a ello, me quedo con el compromiso de los chavales, con su actitud, se vieron cosas muy buenas”. El próximo test de los universitarios será el viernes ante un recién ascendido, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad: “Nos vamos a medir a un rival de Primera División y que cuenta con grandes jugadores. Será una buena piedra de choque para ver lo que necesitamos mejorar”. “Esto solo es el principio y todo forma parte de un proceso. La pretemporada nos sirve para ver qué necesitamos mejorar. Ver con los jugadores los errores que no debemos cometer y seguir evolucionando. Por ahora, me quedo con el esfuerzo del grupo, los chicos están trabajando de diez”, concluyó.