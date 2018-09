Moli hace autocrítica de la pretemporada

Se acabaron los amistosos. A partir de ahora toca lo importante, lo serio. Cada partido cuenta. La LNFS da comienzo este viernes. El UMA Antequera saltará al parqué del Fernando Argüelles para disputar un derbi andaluz frente al Jaén.

El técnico del cuadro malagueño, Moli, habló acerca del último amistoso del equipo frente al Atlético Carranque, al que ganaron: "Fue un partido parecido al de hace dos días contra el Peligros. Un equipo esperando atrás a las contras. Estuvimos un poco espesos y no hemos sabido en algunos momentos romper su defensa y ellos, al ponerse por delante, han ido cogiendo fuerzas. El resultado fue muy ajustado y las conclusiones son que nos han hecho cinco goles. Esa es la parte negativa". En la misma línea, el míster afirma que el equipo todavía tiene muchas cosas que corregir. "Al final, el hecho de ganar partidos te dice que has estado más alto que ellos", declaró.

Además de este último partido amistoso, Moli hizo balance de la pretemporada que ha cuajado el conjunto antequerano: "La pretemporada ha ido en principio de más a menos sobretodo por los equipos, Meljíbar, Jaén y ahora hemos jugado contra equipos de segunda B".

Sin embargo, el entrenador es consciente de que esto ha sido la pretemporada y que en ella los resultados no son lo importante. "Lo importante no son los resultados sino lo que se ve que hay que mejorar y qué hay que trabajar", afirmaba Moli que añadió: "El año que ascendimos no ganamos ningún partido de pretemporada".