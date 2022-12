Momento para demostrar en Vigo

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol jugará el partido que abre la jornada 12 de la Liga Femenina Challenge con su visita a Vigo para medirse a Celta Zorka Recalvi, un equipo con las ideas claras y que esta temporada solo ha perdido en la jornada inaugural y ante los dos primeros clasificados, Baxi Ferrol y Recoletas Zamora.

“Celta está haciendo una gran temporada, están muy sólidas y sabemos de la dificultad del encuentro: es de las salidas más complicadas que nos quedan en esta primera vuelta”, comentaba Pablo Bernabé antes de iniciar el viaje a Vigo, a lo que apuntó que la intención es “tratar ser competitivas durante los 40 minutos y llegar al final del partido con opciones de victoria”.

Una jornada más el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol afronta el partido con la incertidumbre de cuántas jugadoras podrán participar en el encuentro. “Viajamos con varias jugadoras tocadas, no solo con Fatou Diagne, que no pudo ser de la partida en el último encuentro en casa, ya que hemos tenido alguna lesión durante los entrenamientos de la semana, aunque no son graves. Hasta el mismo día del partido no sabremos con quién vamos a poder contar”, aseguraba el técnico maleno.

Por último, el entrenador del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol no ocultaba que el equipo “no está en su mejor momento”, pero que se afronta cada partido como el primero hacia el objetivo: “rehacernos”. No escondió que Celta Zorka Recalvi “quizás no es el rival más adecuado”, pero dejando claro que si el equipo quiere “aspirar a hacer algo importante” también es necesario “pasar por estos momentos complicados y demostrar que somos capaces de competir en estas condiciones”.

Sara Castro volverá a la que fue su casa la pasada campaña, pues la grancanaria militó en las filas del equipo céltico en la temporada 2021/22, promediando 9,1 puntos y 2,5 rebotes en 22 minutos de juego.

Una seña de identidad clara

La plantilla de Celta Zorka Recalvi apenas mantiene dos piezas respecto a la pasada temporada, Sara Vidal y Murjanatu Musa, además de a su entrenadora Cristina Cantero, pero eso no impide que su juego y esencia sean perfectamente reconocibles. Cierto es que el regreso de la ex del CAB Anne Senoseain al conjunto en el que más temporadas ha jugado en su carrera ayuda desde la dirección de juego.

Además de la citada Musa, que tendrá un bonito duelo con Ana Pocek en la pintura, viéndose cara a cara las dos máximas reboteadoras de la liga, habrá que tener especial cuidado con la aportación ofensiva de su americana, Doniyah Cliney, que tras perderse varios partidos por problemas físicos y burocráticos parece ya perfectamente adaptada a la competición y en los últimos encuentros está siendo de las mejores exteriores de la liga. Las otras dos principales vías de puntos del equipo celeste están siendo Senosain, con uno de los mejores porcentajes de triple de la LF Challenge -aunque en las dos últimas jornadas acumula 1 de 6-, y Regina Aguilar.

Completan la rotación exterior la granadina Marina Gea, especialista defensiva y jugadora muy incisiva de cara al aro y la lesionada Laura Prats, que se perderá toda la temporada. Por dentro, además de Musa, cuentan con un trío de jugadoras muy jóvenes como son Elba Garfella (19 años), la internacional bosnia Ajla Slimovic (19) y la letona Luize Sila (18), con experiencia en el TTT Riga de Euroliga y cedida por Movistar Estudiantes de la máxima categoría.

Por tanto, el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol se enfrentará a un equipo joven, marca de la casa, que tratará crecer desde la defensa y con unas referentes anotadoras muy marcadas a las que tratarán de ayudar, principalmente, con contrataques y penetraciones.