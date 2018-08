Un Mónaco malagueño

La Vuelta a España, en su edición de 2018, arrancó ayer en el Centro de Málaga. Un puerto, hoteles -algunos con piscinas-, e incluso un largo túnel. La ciudad adquiere así forma de Mónaco, cuando los pilotos de Fórmula 1 arrasan en las calles del Principado monegasco. Y eso es algo especial, ya que este ambiente no lo viven los malagueños todos los días.

La contrarreloj de ayer se vivía de varias maneras en diferentes puntos del circuito. Y es que el panorama no se vive igual desde el televisor que en el propio lugar. Sin embargo, existe una simbiosis entre ambos. Porque a pie de calle resulta fantástico que un evento así esté a la vista tan cerca de donde vive alguien, pero, en la pantalla el evento y tu ciudad toman una escala planetaria.

Líneas de la EMT que pasan por el Centro no pudieron seguir más allá de la Alameda

En el Pompidou -donde comenzaba la etapa-, la gente guardaba colas para entrar a una especie de parque temático con stands de bebidas y repartos de sombreros, algo lógico, ya que el sol, a poco más de las 17:00 horoas, llega a suponer un problema. Quizás lo fuera también la dificultad para moverse aquí. Las vallas que delimitaban la zona por la que marchaban los ciclistas hacían imposible cruzar al otro lado -excepto si se hacía por el párking subterráneo de la Plaza de la Marina-. Blanca, una muchacha de Málaga que se encontraba en el Muelle Uno, tuvo una experiencia sobre ello: "Para venir aquí con mi familia, hemos tenido que coger un taxi que nos dejase en el Parque San Antonio, de donde hemos tenido que venir andando hasta aquí". En este sentido, líneas como la 3 de la EMT no pudieron hacer su servicio más allá de la Alameda Principal, lo que tuvo a la ciudad en parte incomunicada durante varias horas.

Más allá de estas contrariedades, la calle rebosa de gente que se arrima a las vallas para disfrutar del espectáculo. El interés por el ciclismo es, en cierta manera, irrelevante en este punto, aunque, si se tiene afición por este deporte, se vive el ambiente con más ilusión. Así lo hace, por ejemplo, un señor en el Paseo del Parque. Él trabaja en una popular tienda de bicicletas de la ciudad, El timbre: "He venido aquí desde el Rincón, que es donde vivo. Me encanta desde siempre este deporte y llevo dos horas ya guardando sitio para ver la contrarreloj". Para gente como él, la sarna con gusto no pica, así que, a pesar de las dificultades para cruzar, él no pone reparos en ello.

Un miembro de un grupo de ciclistas que hace una parada en esta zona lo tiene más claro: "Es muy sencillo: menos fútbol y más ciclismo. Estas pruebas permiten dar visibilidad a la ciudad malagueña y también fomentar un deporte sano".

En las calles por las que transcurrió la etapa, la gente se asomaba a echar un vistazo, ya fuera desde los balcones, ventanas, o a pie de calle. Pero en Larios, donde se disputaban los últimos metros de la contrarreloj, la euforia del público se equiparaba a la de un partido de fútbol. La gente golpeaba las vallas publicitarias en gesto de ánimo y gritaba cuando llegaban los ciclistas. Fue la zona más concurrida cerca de las 20o:00, a diferencia de otras como el Paseo, que se empezaban a quedar vacías.

Al ritmo de la narración del comentarista y de temas como Satisfaction o Born To Be Wild, dos hermanos de mediana edad están cerca de la meta viendo pasar a los corredores. Uno de los dos está muy dispuesto a transmitir lo que le supone la experiencia, aunque prefiere no dar su nombre. Él fue ciclista en su día, aunque nunca estuvo federado, pero conoce los requisitos para triunfar en este tipo de pruebas: "Yo aprendí a dominar estas máquinas, por que al fin y al cabo es lo que es, con una BH. Disfruto viendo esto porque requiere un gran esfuerzo físico y también cualidades innatas para competir". Y concluye hablando sobre el trazado instalado en el centro de la ciudad: "Lo único malo de esto es el enorme rodeo que tienes que dar si quieres ir a algún lado. Pero aquí los protagonistas son los ciclistas y, sin protección para ellos, esto no sería posible".