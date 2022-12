Motive.co Gijón - Costa del Sol: Al asalto de la tercera plaza (19:00)

Menos de 72 horas más tarde de perder la Supercopa de España en Ciudad Jardín, el Costa del Sol Málaga saltará otra vez a la pista. Una bonita y temprana oportunidad para levantar el vuelo en Asturias. Se desplazó este martes el equipo malagueño hacia el norte de España, donde este miércoles a las 19:00 horas se medirá al Motive.co Gijón en el pabellón de la Arena. Será la recuperación de la jornada 8, no se disputó en fecha por compromiso europeo de las de Cristina Cabeza, que en caso de triunfo permitirá a las de Suso Gallardo reconquistar la tercera plaza de la Liga Guerreras Iberdrola.

Las panteras apenas han tenido tiempo para digerir un tropiezo duro, pero la competición les abre una puerta para recuperar el ánimo. "Es muy duro, viajamos en avión, pero son pocos días de recuperación. El partido de la Supercopa más allá de haberlo perdido, físicamente fue muy duro y mentalmente también. Hay que cambiar el chip, somos muy profesionales, y tenemos un fondo de armario muy importante. Gente que a lo mejor no fue tan importante tendrá que dar un paso adelante", asegura en la previa el técnico.

Las gijonesas, una de las revelaciones de la temporada anterior, marchan en sexto lugar, con las mismas victorias que derrotas (4). En su pista ganaron el Gurpea Beti-Onak Azparren Gestión y el Rocasa Gran Canaria. Hay camino trazado. "Es un partido super complicado, en una pista que no se nos da nada bien. Es verdad que está con altibajos en liga, en Europa lo está haciendo genial. Quizá sea eso lo que está haciendo que le pase un poco de factura en los partidos ligueros. Tenemos que ir con todo el trabajo y la seriedad del mundo para sacar dos puntos que son importantísimos para seguir en el grupo de arriba", reflexiona el entrenador malagueño.

A las panteras le quedan dos choques antes de echar el telón a un 2022 histórico. El primero es en Gijón. "El calendario no perdona y no para, sin ir más lejos el 28 vamos a Valladolid que es otra pista durísima. Si queremos estar ahí arriba, primero asegurar el play off y luego ganarse estar en las mejores plazas para tener el factor campo, no queda otra que salir a ganar todos los partidos y este es el primero que toca", termina Suso Gallardo. El Costa del Sol Málaga pone el modo Liga Guerreras Iberdrola de nuevo.