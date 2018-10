El Mouaziz voló por sexto año consecutivo

Abdelhadi El Mouaziz volvió a reinar, por sexto año consecutivo, en la Carrera Urbana Ciudad de Málaga. El atleta del Club Nerja afrontaba la prueba como el favorito para entrar primero en la línea de meta. El marroquí, desde el segundo uno, de la competición estuvo al frente de la misma, consiguiendo mantener una cómoda distancia con sus más inmediatos perseguidores. "Es un orgullo volver a ganar en esta carrera. El secreto está en entrenar mucho, tengo 40 años y es la clave para poder seguir ganando", confesaba un exhausto El Mouaziz tras finalizar la carrera.

El marroquí consiguió entrar en la línea de meta con un tiempo de 31.11, un poco por encima de su récord que está situado en poco menos de dos minutos sobre esa marca. "Se me da muy bien esta carrera. Cada año se va incrementando el nivel", destacaba el vencedor de la prueba. El Mouaziz logró sacar 21 segundos de ventaja al segundo clasificado, que fue Cristóbal Valenzuela. El atleta del Club Nerja es todo un experto en las pruebas de largas distancias, contando en su carrera con destacados puestos en pruebas de gran calado. Todo un orgullo para la organización poder contar con una figura de su entidad, lo que hace que la dimensión de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga siga creciendo de manera imparable.

"Ahora no tengo mucho tiempo para descansar. El fin de semana que viene me voy a competir a Madrid", destacó el incombustible atleta que no dejó pasar la oportunidad de felicitar a sus compañeros de prueba y fotografiarse con ellos. Poco antes de llegar a la línea de meta El Mouaziz, se comenzaban a agolpar en las inmediaciones los aficionados para alentar al corredor marroquí y los medios de comunicación para inmortalizar el sexto triunfo consecutivo, lo que demuestra que el marroquí se siente como en casa en la Carrera Urbana.

Un atleta muy volcado con todo lo que acontece en el atletismo de la provincia y que pese a competir en pruebas de gran calado internacional, no abandona la disciplina del Club de Atletismo Nerja, el que considera su hogar. Una pasión, la de las carreras de largas distancias, que le viene de familia. Abdelhadi es el hermano pequeño de Abdelkader el Mouaziz que cuenta con un destacado palmarés: doble ganador de la maratón de Londres y también primer clasificado en las de Nueva York o Madrid. Además de contar con un diploma olímpico en Sidney.

Una muestra más de la superioridad con la que cuenta El Mouaziz y de la que disfrutan cada año los numerosos aficionados que acuden a verle llegar a la línea de meta o le dan aliento en cada calle que forma el trazado de 10 kilómetros, de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga.