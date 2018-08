Nadal pasa a tercera ronda en el Abierto de EEUU, Verdasco saca a Murray y Muguruza cae

Rafael Nadal jugó a velocidad de crucero para imponerse al canadiense Vasek Pospisil y avanzar a la tercera ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, fase para la que también se clasificó Fernando Verdasco con un resonante triunfo ante el británico Andy Murray. Bastante pasada la madrugada neoyorquina, Garbiñe Muguruza quedó eliminada por sorpresa al perder por 4-6, 6-4 y 6-4 ante la checa Karolina Muchova en un partido que comenzó con un 5-0 que auguraba una sencilla victoria para la española.

Nadal, número uno del mundo y máximo favorito en el cemento neoyorquino, encontró siempre la manera de contrarrestar las ilusiones del canadiense Vasek Pospisil para finalmente superarlo por 6-3, 6-4 y 6-2 en dos horas exactas de partido. El desarrollo del juego resultó más parejo de lo que indica el marcador en los dos sets iniciales, pero el campeón dejó clara su jerarquía en los tramos importantes. "La idea era no desgastarse físicamente, porque el día estaba pesado otra vez", reconoció el español.

En la siguiente ronda, el defensor del título tendrá un duelo de mayor peligro ante el ruso Karen Khachanov, cabeza de serie 27º, que derrotó al italiano Lorenzo Sonego por 7-5, 6-3 y 6-3. "Es un jugador joven, que está jugando bien y que va mejorando. Pero creo que va a bajar la temperatura y las condiciones van a mejorar", resaltó Nadal.

Antes, Verdasco se anotó un excelente triunfo al derrotar al británico Andy Murray, resultado que le permitió acceder a la tercera ronda para medirse con el argentino Juan Martín del Potro. Verdasco, cabeza de serie 31º, aprovechó la falta de ritmo que todavía tiene Murray para imponerse por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-4 en tres horas y 24 minutos. "Estoy muy contento. Por mucho que estuviera lesionado o que estuviera fuera, al final es Murray y tiene una calidad brutal", consideró Verdasco.

El zurdo español de 34 años mostró su mejor nivel para llegar a una tercera ronda del US Open por primera vez desde 2012. Murray, que llegó al Corona Park para jugar su primer Grand Slam desde Wimbledon 2017, no mostró secuelas de la operación de cadera que lo mantuvo casi un año inactivo, pero sintió el esfuerzo de volver a jugar un partido a cinco sets. Pese a ello hizo su máximo esfuerzo para evitar la derrota, ya que en el último juego dispuso de cuatro bolas de quiebre y levantó dos puntos de partido antes de que Verdasco salvara el juego después de 12 minutos. "Desde el primer juego parecía que estaba incómodo con la cadera, pero al final después de tres horas y pico corría todas y metía mil bolas", sintetizó el ex número siete del mundo.

El próximo adversario del español será Del Potro, que se impuso por 6-3, 6-1 y 7-6 (7-4) al local Dennis Kudla. El historial entre ambos lo lidera el argentino, que se impuso cuatro de las cinco veces que jugaron. "Era de esperar un rival así. Si no era Del Potro iba a ser Rafa, Roger o alguien de ese calibre".

Muguruza se despide

Distinta fue la historia para Muguruza, pese a que comenzó con muchísima solidez y sin cometer errores para adelantarse 5-0 en veinte minutos de juego. Por más que se veía superada, Muchova no se rindió y tuvo su premio con tres juegos seguidos, aunque la española pudo cerrar el set con su servicio. Sin embargo, el partido ya era otro. La checa, ubicada en el puesto 202º del ranking, apostaba todo a sus golpes ganadores, con buenos réditos. Por el contrario, la doble campeona de Grand Slam se mostró cada vez más inconsistente para ceder el segundo set.

"Ella empezó a meter todas las bolas dentro", dijo la campeona de Roland Garros 2016. "Esa es una gran diferencia. Seguramente yo la ayudé a que jugase bien. Y después siguió jugando a un alto nivel y fallando muchísimo menos", argumentó Muguruza para explicar el rotundo cambio en el desarrollo. La española tuvo una rotura de ventaja en el inicio del set decisivo, pero no supo capitalizar esa diferencia y permitió que la checa remontara para conseguir la mejor victoria de su carrera.

Por su parte, Roberto Carballés cayó por 7-6 (7-4), 6-2 y 6-3 ante el croata Borna Coric, vigésimo favorito, en dos horas y media de juego. El tenista de 25 años, que el lunes ganó el primer partido de Grand Slam en su carrera, jugó con una molestia en el tobillo derecho, que se le produjo por una torcedura en el último punto de su victoria ante el estadounidense Mitchell Krueger. "Me costaba un pelín moverme, sobre todo al arrancar para la derecha. Y él lo notó y me atacaba mucho para ese lado", resaltó Carballés.

Mientras, Lara Arruabarrena cayó por un contundente 6-0 y 6-1 ante la checa Barbora Strycova y sigue sin poder superar la segunda ronda de un torneo de Grand Slam en 22 participaciones.