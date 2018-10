Nadal asegura su presencia en Acapulco

Rafael Nadal, número 1 del mundo, volverá en 2019 a México para disputar el torneo de tenis en Acapulco, según anunció la organización del torneo centroamericano, que se celebrará en febrero.

Nadal, que ahora se encuentra en recuperación tras retirarse en septiembre del Abierto de Estados Unidos con una lesión en la rodilla y que tiene en mente volver en París a final de este mes para intentar defender el número uno, regresará al torneo que lo vio coronarse en 2005 y 2013.

Pero a pesar de que su estado de salud está entre interrogantes, Nadal estará presente por tercer año consecutivo en México: perdió la final en 2017 y en 2018 se tuvo que retirar unas horas antes de su debut. Al nacido en Manacor lo acompañarán el alemán Alexander Zverev, quinto del mundo y semifinalista en la última edición, el estadounidense John Isner, décimo del ranking, y el suizo Stan Wawrinka.

"Llevamos varios meses trabajando para tener este cartel, en los últimos años nos establecimos la exigencia sobre la calidad de jugadores que deberíamos presentar en Acapulco, por eso contamos con una leyenda como lo es ya Nadal y una próxima gran estrella como Zverev", expresó el director del torneo, Raúl Zurutuza.

El argentino Juan Martín del Potro, campeón de la última edición, no fue mencionado en la presentación de los primeros jugadores confirmados debido a que se recupera de una fractura en la rótula de la pierna derecha por la caída que sufrió hace una semana en el torneo de tenis de Shanghái. Si bien no hay plazos oficiales, todo indica que el tenista sudamericano no volverá a jugar en 2018 y que necesitará un largo periodo de recuperación antes de volver a las pistas.

Una de las wild cards, anunció Zurutuza, irá para David Ferrer, que antes de su retiro tendrá una gira de despedida en 2019 que incluye el torneo mexicano, donde es el máximo ganador con cuatro conquistas y uno de los favoritos de la afición local.

"Creí que jamás llegaría el día que nos tocara despedir a David, pero le brindaremos un homenaje digno de campeón y sé que tendrá una última gran actuación en México", aseguró Zurutuza.

En la rama femenina, la estadounidense Sloane Stephens, octava del mundo en el ranking de la WTA y campeona del US Open en 2017, fue la primera confirmada. "Tener a todas estas figuras reafirman al torneo de Acapulco no sólo como el mejor de Latinoamérica, sino como uno de los más importantes del mundo en el circuito de los 500", finalizó Raúl Zurutuza.

El torneo, de categoría ATP 500 en el cuadro masculino, se disputará en la ciudad balnearia mexicana entre el lunes 25 de febrero y el sábado 2 de marzo de 2019 y entregará unos 14 millones de euros.