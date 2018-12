Nazaret Calzado: "Durante la lesión, pese a los apoyos, sientes soledad”

“Después de 7 meses y 6 días, un total de 214 días, por fin tengo el alta. Demasiado tiempo retirada de las pistas y soñando con volver a hacer lo que más me gusta, demasiadas ganas de jugar y sentir desde dentro lo que es el balonmano. Momentos muy duros, días de bajón, impotencia de no poder ser una más con mis compañeras, pero poco a poco todo llega. Hay que seguir trabajando duro, pero por fin ha llegado este momento tan esperado”. Nazaret Calzado anunció con este texto en las redes sociales su vuelta a las pistas. Atrás quedaban las largas sesiones de recuperación, para un jugadora que debido una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha ya conoce la cara más amarga del deporte.

–¿Cómo fue la sensación de volver a jugar?

–Es una pena que no acompañará el resultado. Personalmente me sentí muy feliz de poder darlo todo y estar con el equipo. Estaba en el banquillo y cuando Diego Carrasco me llamó para calentar no me lo creía. Era un sueño y fue una sensación increíble.

–Hay mucho trabajo que no se ve para poder recuperar una lesión...

–Al final llevaba casi ocho meses desde que me lesioné y se hace muy duro desde agosto ver a mis compañeras entrenar y jugar, mientras en la banda yo hacia mi propio plan de trabajo.

–¿Qué es lo más duro de una lesión?

–El estar dentro, pero a la vez fuera ya que no puedes hacer lo mismo que las compañeras. Da mucha impotencia, por mucho que trabajas hasta que no pasa el tiempo no puedes estar como el resto. Ves que pasa el tiempo y no te incorporas a la dinámica de grupo, sinceramente no es una sensación agradable.

–El equipo está en una buena dinámica, pero tocará remar para estar en lo más alto...

–La verdad que tuvimos un mal partido ante el Granollers, pero no significa que no vayamos a seguir con la buena dinámica que teníamos. Toca seguir trabajando más, esa es la única forma de mantener la buena línea que hemos demostrado en la primera mitad del campeonato y también en la Challenge Cup.

–Hablando del encuentro ante el Granollers, ¿cree que el parón afectó al equipo?

–Sí, creo que eso al final siempre afecta. Por mucho que se siga entrenando, es verdad que se pierde el ritmo de competición.

–Antes de su regreso con las panteras malagueñas usted jugó con el Málaga Norte, ¿qué tal fueron las sensaciones?

–Jugué un par de partidos con el Málaga Norte para coger ritmo. La verdad que me vino muy bien para ir probándome y ver de que manera me respondía la rodilla. Sin lugar a dudas, fue una buena experiencia antes de volver.

–¿Su rodilla ya está bien?

–Por mucho que esté recuperada son casi ocho meses y es un proceso largo. Tengo que seguir reforzándola para no volver a tener una recaída.

–¿Hay soledad en la lesión?

–Sinceramente creo que sí, hay soledad en la lesión. Por mucho que tengas el apoyo de tus compañeras y todo tu equipo, el fisio y demás, la que tiene que estar trabajando sola eres tú. Por ejemplo, en pretemporada todos los días mis compañeras hacían pistas y yo me iba sola al gimnasio. Es un momento de estar contigo misma.

–¿Cómo ve al equipo tras disputar casi la mitad de la temporada y con una liga tan competida?

–La verdad que sí, está muy competida la liga. Hay seis equipos en la zona alta de la clasificación separados por un sólo punto de diferencia. La parte de arriba está muy igualada. Nadie se esperaba esto. Al equipo lo veo muy bien, competimos todos los partidos.

–¿Este es el año de hincarle el diente a la liga?

–Creo que sí, tenemos muy buena plantilla y trabajamos mucho. Nuestro objetivo es mejorar cada día y luchar por estar en lo más alto posible.

–Tras dos años en Málaga está usted asentada en el equipo y la ciudad...

–Me siento muy agusto. En el equipo al ser mi segunda temporada estoy adaptada, además la ciudad es maravillosa y tiene de todo.

–El club hizo una apuesta muy fuerte por usted al renovarla en plena lesión. ¿Que supuso?

–Desde el primer momento se lo agradecí al club que apostara por mí, después de una lesión tan grave como la mía no sabes que vas a hacer o que va a ser de ti. Muchas preguntas se te pasan por la cabeza y agradezco mucho que el club me arropara. Estoy Muy contenta de poder estar de vuelta y devolverle al club todo lo que apostó por mí.

–¿Qué le pide al 2019 en lo personal y deportivo?

–En lo personal le pido salud. En lo deportivo si nos puede traer algún título sería lo máximo.