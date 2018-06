Neymar se estrella con las expeditivas piernas suizas

Al final de la noche del domingo, Neymar salió cojeando del estadio de Rostov Arena tras el empate de su selección ante Suiza. "Este arbitraje va ser lo normal", lamentó el crack brasileño, que según las estadísticas fue el futbolista que más faltas recibió en un partido mundialista desde 1998.

"Cambian jugadores para hacer faltas", continuó Neymar tras el un partido en el que no pudo brillar acostumbra. El futbolista del PSG hizo continuas referencias al arbitraje, aunque el discurso de los helvéticos fue muy distinto. "Neymar está siempre en el suelo", criticó el centrocampista Valon Behrami. "Se lo pusimos difícil, estuvimos siempre sobre él y no le dejamos espacio", añadió el portero Yann Sommer. "No creo que se divirtiera", concluyó.

Lo cierto es que el atacante de 26 años terminó frustrado en la noche de su debut en Rusia. Recibió un total de 10 faltas por parte de los suizos. El último en recibir tantas fue el inglés Alan Shearer, en el Mundial de Francia.

Y eso que Brasil entró bien en el encuentro y él comenzó participando regularmente, pero, al igual que la mayoría de sus compañeros, Neymar se fue diluyendo a medida que el choque avanzó.

"Tengo que intentar jugar fútbol", dijo contrariado el 10 de la canarinha, que consideró que Suiza "no mereció el empate", pero agregó que Brasil necesita mejorar y que el Mundial "no va a ser fácil". Al menos parece seguro que el ex barcelonista no se resintió de su lesión en el pie derecho, operado a comienzos de marzo por una fractura en el quinto metatarsiano. Pese a las continuas faltas de los helvéticos, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, aseguró que está bien.

Brasil volvió ayer a su base mundialista de Sochi, a orillas del Mar Negro, tras su debut en Rostov. El cuerpo médico está seguro de que Neymar estará disponible para el partido del viernes antes Costa Rica, en San Petersburgo.