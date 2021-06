Noemí Jiménez: en el camino hacia un sueño

Azahara Muñoz abrió un camino en el golf malagueño que luego recorrieron otras deportistas de la provincia. Una de ella es Noemí Jiménez, ya asentada en el circuito profesional. Formada en Estados Unidos y con una proyección muy alta, la marbellí sigue escribiendo una trayectoria sólida. Ahora compite en el LET Acces, siempre con el LPGA Tour en la mente. Pero ya no es la máxima prioridad, el foco está en seguir compitiendo en Europa.

No fue un 2020 sencillo para la malagueña y tampoco el 2021, de momento, está trayendo grandes noticias. Pero es parte de un proceso. "La temporada está siendo bastante mala a nivel de resultados, este año quise cambiar unas cosas técnicas y confío en que pronto haga el click", cuenta la golfista, que se sincera: "Me está costando más de la cuenta, estoy bloqueada a nivel técnica. Pronto seré capaz de procesarlo. Con mucha paciencia y entrenando mucho".

Hace unos meses contrajo el COVID-19, lo que empañó, según como se vea, su campaña. "Me vino bien el parón porque desconecté, mejoré bastante la parte física, pero nos faltaban torneos. Tuve mala suerte porque me contagié y me perdí cuatro torneos, los dos más importantes, y sólo disputé el Open de España y el Campeonato de España. El año pasado fue bastante raro porque apenas jugué, pero me di cuenta que tenía que cambiar", explica intentando ver el vaso medio lleno: "Me vino bien para aprender qué cosas tenía que mejorar. Te hace reflexionar en todo, aprendes a apreciar muchas cosas. En tema de golf me vino bien para ver qué cambios tenía que hacer y en lo personal para estar tiempo con la familia porque viajas muchísimo. Me pilló en casa con mis padres y pude disfrutar de ellos".

Hay una profunda reflexión detrás de estos cambios. "Jugué bien, tuve resultados muy buenos, pero me sentía un poco limitada. Necesitaba cambiar cosas que me estaban costando golpes en momentos de presión. Empecé con David Castillo y me dijo cosas para cambiar en el swing porque quería añadir metodología y no jugar por cómo me sentía. Sabía que necesitaba mejorar y decidí hacerlo. Estaba floja en el juego largo y no tenía nada que perder. He notado mejora, pero aún no lo estoy demostrando en los torneos", asegura Jiménez, que tiene en unos días torneos en República Checa, Holanda, Reino Unido y Finlandia. Ahora la prioridad está en este lado del charco. "Mi sueño siempre fue estar en la LPGA, pero quiero verme jugar sólida en el tour europeo. Está mejorando mucho año a año. Yo viví la experiencia en Estados Unidos, pero quiero buenos torneos en el tour europeo".

El golf español está de enhorabuena porque acogerá la Solheim Cup en 2023. Es el mayor evento en suelo español desde que en 1997 se fuese anfitrión de la Ryder Cup. Se disputará en la Finca Cortesín y la expectación es muy alta. En este proceso largo ha sido clave la Diputación de Málaga a través de su proyecto Costa del Sol, siendo uno de los tres patrocinadores principales. "A nivel mediático es bestial, a nivel para la Costa del Sol y para España es una pasada. Es lo máximo a lo que puede aspirar el golf femenino", reconoce Noemí Jiménez, para la que sería un sueño formar parte del equipo de Europa.

"Es el mayor evento femenino, no sólo de golf, de cualquier deporte. Se televisa igual que la Super Bowl. A nivel de Estados Unidos es muy, muy importante", ayuda a calibrar la marbellí: "Es una pasada. Ojalá pueda formar parte del equipo". Un duelo entre Europa y Estados Unidos en tres días con 12 jugadores por equipo. Ahí intentará hacerse un hueco Noemí Jiménez. Una jugadora con mucha proyección y que busca consolidarse de manera definitiva entre las mejores del Viejo Continente.

Sus mejores momentos