Final de la Copa Davis en Málaga: Nubes negras con Djokovic como salvador

Málaga volverá a albergar las finales de la Copa Davis del 21 al 26 de noviembre. Será la segunda vez consecutiva y la última hasta nueva orden porque no se renovará el contrato. Y en esta edición de 2023 se ciernen nubes negras sobre cómo será el evento. El rotundo fracaso del equipo español en la fase previa de Valencia después de perder todos los partidos ante República Checa y Serbia propicia que la Davis se quede huérfana. Hace un par de meses se fantaseaba con la presencia de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en el Carpena. No estará ni uno ni otro porque el equipo nacional se estrelló sin su actual número uno, el joven murciano, que prefirió descansar tras el US Open. Se le pudo ver en los toros en Murcia estos días pero sus compañeros le echaron de menos.

No fue un buen bautizo para el malagueño Alejandro Davidovich en partidos individuales. Había jugado el dobles en Marbella el año anterior, pero era la primera vez en la suerte maestra del tenis. Además, como número uno tras la baja de Alcaraz. No pudo rascar ningún set ante el checo Lehecka y ante el mito Djokovic, que llegó para jugar con la corona del US Open y que, paradójicamente, puede ser el salvador de la edición malagueña si se decide a jugar las finales. Su presencia sí daría realce a una competición que con este nuevo formato ideado por Piqué y Kosmos, ahora ya rota la relación, intentaba zarandear una competición legendario pero que agonizaba. Una experiencia, en cualquier caso, para Davidovich en un gran 2023 en el que ha coqueteado con el Top 20 consiguiendo su mejor puesto.

"Sí, sí, puedo decir que sí. La temporada de Grand Slams ya ha terminado, y la Copa Davis es la competición en la que representas a tu país", respondía Djokovic cuando se le cuestionaba en La Fonteta sobre si estará en el Carpena: "Es un placer y un privilegio enorme representar a Serbia. Nuestro objetivo aquí era clasificar a Málaga, y lo hemos conseguido. Estoy pensando, sobre todo, en Málaga, para jugar la Copa Davis. Podría decirse que es la prioridad del fin del año junto a Turín, que es el torneo más grande de finales de temporada en el circuito ATP".

El serbio tiene casa en Marbella, donde pasa temporadas largas, y, de hecho, estuvo en el Carpena el año pasado en las finales para contemplar cómo Canadá ganaba el título. Puede jugar en casa Serbia en un Carpena cuya venta de entradas no iba demasiado bien. Habrá que ver la reacción cuando este domingo se conozcan ya los ocho equipos definitivos que competirán.

El año pasado, los datos que facilitó la organización dijeron que el 20% de las entradas, 12.000 de 60.000 asistentes entre los seis días de competición, fueron para extranjeros. Toca también que la empresa Tennium, el relevo de Kosmos, se ponga las pilas. A dos meses vista, la promoción hasta ahora ha sido bastante escasa a nivel local.