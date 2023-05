El Nueces de Ronda Atlético Torcal no puede confirmar el ascenso en Vigo

El Nueces de Ronda Atlético Torcal cae en Lugo y tendrá que seguir luchando para volver de nuevo a primera. Dolorosa derrota ante FSF Castro, que retrasa por ahora su vuelta ala primera categoría del fútbol sala femenino. Las malagueñas se enfrentaban a las campeonas de Liga del Grupo 1º.

Tanto las malagueñas como las viguesas salieron muy enchufadas desde el primer minuto buscando la portería rival, en cuanto las chicas de Juan Carlos Martín iniciaron el partido después del pitido inicial. Las malagueñas empezaron mejor el encuentro, con unos primeros minutos de gran control de juego aunque las ocasiones claras de peligro no se terminaban de materializar, a pesar de ello no se lo ponía fácil al equipo local. Las malagueñas fueron las que movieron primero el marcador, llegaría el minuto 12 cuando Afri recuperaba un balón en el medio del campo, cabalgaba hacia la portería y de un disparo pegado al poste inquiero, marcaba y ponía el electrónico 0-1.

El partido no daba tregua y no se lo ponía fácil ningún equipo al contrario. Fue en el minuto 16 cuando las viguesas consiguieron el empate, en una acción de Luisa Da Silva que Patricia Corral culminó en el 1-1 con un remate seco a portería que no pudo parar Valeria. Kichi perdonó un gol cantado pero que no encontró portería y otro disparo a puerta que pego en el palo de Ale. Las malagueñas pudieron mover el marcador, si hubiesen tenido algo más de acierto, pero el resultado al descanso quedaría en tablas.

Tras comenzar la segunda mitad, llegaría el despertar del equipo vigués que realizaban llegadas más peligrosas. Llegaría el minuto 29 cuando una acción rápida de las locales, terminó con un lanzamiento de Verónica Abelleira que ponía el marcador 2-1 para las chicas de Juan Carlos Martín. Por detrás en el marcador, las chicas de Víctor Quintero tuvieron que arriesgar y así jugaron los últimos cuatro minutos con portera-jugadora, aunque las locales se defendieron y minimizaron los riesgos. Quedando menos de un minutos cuando las malagueñas perdían el balón tras una falta no pitada a Eva, lo recuperó Raquel Rodríguez, que lanzó desde lejos y puso el electrónico en un definitivo 3-1. El partido se tensionó cuando fueron expulsados Víctor Quintero y Rafa Casquero después de quejarse de la falta de Eva y al entrar en la bocana de vestuarios se produjo un rifirrafe, la Guardia Civil tuvo que proteger a Víctor y Rafa para salir de la pista.

Derrota dolorosa del Nueces de Ronda Atlético Torcal en el pabellón vigués de Castro de Riberas de Lea, ante un gran equipo y una grada que les llevo a la victoria. Las malagueñas tendrán una nueva oportunidad, en la que deberá ganar dos partidos más; el primero, el próximo sábado en casa, ante el Almagro FSF, subcampeonas del Grupo 4º.