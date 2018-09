Nuevo reto ante el Sevilla

El Marbella recibe esta tarde (19:00) en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas al Sevilla Atlético en la cuarta jornada de Segunda B. Un encuentro que, aunque no se ha producido en los dos últimos años por la presencia del filial en Segunda A, es un duelo con cierta historia dentro del grupo IV de esta categoría.

Hasta la fecha, el equipo de Rafael Pérez Guerrero Padilla no ha empezado muy bien el nuevo curso, ya que, de las tres jornadas disputadas, solo ganó el derbi contra el Atlético Malagueño, que finalizó 3-1. A pesar de esta situación, el técnico asegura que, tras la última derrota ante al Melilla, ha visto síntomas de mejoría en el equipo: "He visto una reacción y en estos entrenamientos he visto esa rabia que creo que es buena para hacerles crecer".

En este sentido, y a pesar de las dos derrotas consecutivas que el conjunto de Padilla lleva sufridas -antes del Melilla, les ganó también el Ebro por 0-1 el pasado día 5 en la Copa del Rey-, el entrenador transmite tranquilidad: "No hay que hacer traumas sobre estas dos derrotas y sí hay que tomárselo como un aprendizaje".

Frente al partido de esta tarde, Padilla comienza describiendo al conjunto rival: "Son peligrosos, como cualquier filial que es complicado de controlar". Y explica los aspectos clave para poder ganar en casa: "Primero hay que empezar por mantener la portería a cero, y así ir restándole puntos al contador de la permanencia". El técnico espera, así, que el equipo pueda marcar y que pueda estar también más tiempo sin encajar para conseguir confianza: "Poco a poco vamos encontrando lo que queremos y creo que no estamos lejos de lo que buscamos".

Para el encuentro de hoy, habrá de nuevo cambios dentro de las rotaciones habituales que hace Padilla, aunque asegura que no estarán Mustafá ni tampoco Juanma. "Están descartados este domingo, pero seguramente podamos contar con ambos para la próxima semana", concluyó el técnico del Marbella.