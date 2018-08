Nuevos retos en Tercera

De nuevo en Tercera. Tras varias semanas de incertidumbre, el Alhaurino encarará este año en la categoría a la que vuelve tras la polémica surgida con los puestos de ascenso y descenso. "No debería haber habido tanta polémica", asegura el entrenador del equipo, Antonio Sánchez. Un asunto que se resolvió sumando dos equipos más al grupo IX. Finalmente, serán 22 las entidades que lucharán, cada una con sus metas, en la categoría. "Es verdad que los clubes pueden sentirse más perjudicados porque esto supone más gastos", confiesa el técnico de Neuchatel (Suiza).

Temas extradeportivos aparte, y dejando claro que el club "mereció ascender por los méritos realizados en el verde", Sánchez habla sobre el proyecto del nuevo curso: "El proyecto no cambia, lo que varía es la fórmula. Un proyecto es un camino que se recorre por tramos y uno de esos tramos era el ascenso. El siguiente tramo va a ser el de mantenernos en la categoría. Nuestra idea es la duración en Tercera División por nuestros aficionados, nuestra historia y nuestra institución". Asimismo, la ilusión en esta campaña será mayor: "Afrontamos este año con mucha humildad e ilusión. Sabemos que somos los nuevos pero tenemos las mismas ganas que los que ya están aquí".

Ahora corre el mes de agosto, la época en la que todos los equipos disputan sus partidos amistosos, y a la vez preparatorios, que sirven a los entrenadores para sacar conclusiones: "La pretemporada está siendo bastante exigente. Nos estamos enfrentando a buenos equipos pero para mí lo importante no son los resultados sino ir ajustando los mecanismos. Lo que más me importa de las pretemporadas no son los marcadores sino sacar las ideas, las conclusiones posibles. Es cierto que los resultados no están siendo buenos porque los equipos son bastante exigentes. Sin embargo, las conclusiones que estoy sacando sí que son positivas. Los jugadores vienen con una actitud tremenda y estoy muy contento". Cabe destacar que la pretemporada todavía no se da por finalizada. El club jugó ayer un partido amistoso contra el Ciudad de Lucena y, además, mañana jugará su último partido de preparación y conclusiones ante El Palo, un club rival del mismo grupo. Sin duda, otro rival exigente.

Un año en una categoría superior implica reforzarse en cuanto a plantilla se refiere. "Nos llegarán rivales más veteranos evidentemente y tenemos que estar a la altura de las dificultades" asegura el suizo. No obstante, el club malagueño ha tenido, durante el verano, un contratiempo con respecto al mercado de fichajes: "Vamos con retraso con relación a los demás equipos porque no llevamos el mismo tiempo en el mercado. Tenemos ese hándicap. Cuando llegamos, el mercado estaba muy mermado". Pero el técnico de la entidad malagueña no pone excusas: "Aun así, vamos a pelear al 200% para lograr nuestro objetivo que es la permanencia".

Sin embargo, Sánchez enfoca los fichajes de una manera distinta a como lo hacen otros técnicos. El suizo asegura que su principal fichaje va a ser la consecución y el buen rendimiento y esquema de todos los jugadores: "Para mí, el fichaje siempre es la consecución de todos. No destacó a ningún jugador, sería injusto dar nombres. Hay grandes chavales del año anterior y nuevos jugadores que se han incorporado. El fichaje será cuando consiga que todos se sincronicen y jueguen como como uno solo porque así creo iremos por el buen camino. El principal fichaje es la formación del equipo". Y es que la plantilla del equipo está formada por jugadores jóvenes y, quizás un poco inexpertos. Pero Antonio no tiene dudas: "Creo que podemos conseguir nuestra meta".

No solo en el Alhaurino sino en la mayoría de los clubes de Tercera sucede que los jugadores compaginan el trabajo con los entrenamientos y los partidos. En el caso de este club, el 100% de la plantilla tiene otras ocupaciones. O trabajan o estudian: "Las jornadas intersemanales perderé jugadores por estos temas pero los fines de semanas si están todos disponibles para las sesiones de entrenamientos y los partidos", asintió.

El Alhaurino ya conoce al primer rival de este año. Debutará en un derbi malagueño ante el Torremolinos. Se trata de un club muy futbolero, que suele quedar en la parte media de la tabla. Antonio Sánchez no duda en afirmar que se trata de un club con mucho equilibrio que dispone de una plantilla con verticalidad y rapidez. De la misma forma, también afirma que ellos irán a dar guerra y tratarán de llevarse los tres puntos. Por último, el míster manda un mensaje a la afición: "Que tengan paciencia porque es un grupo joven. El primer tercio va a ser duro pero que no les quepa duda de que vamos a estar al 200% para seguir dándoles alegrías".