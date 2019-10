Óscar: "A por la victoria como hacemos siempre"

Constancia, esfuerzo y superación, tres pilares sobre los que se sustenta el BeSoccer CD UMA Antequera. Un equipo fiel a su filosofía de juego que no es otra que la de superarse cada vez que pisa una pista de fútbol sala. Atendiendo a resultados, esta fórmula es viable para luchar por éxitos importantes como ser uno de los clubes más competitivos de la categoría de plata y aspirar al ascenso.

Manuel Luiggi Carrasco “Moli” siempre otorga una importancia mayúscula al cuidado y potenciación del grupo humano con la intención de obtener el mejor rendimiento de cada uno de los jugadores de su plantilla. Óscar Muñoz Becerra ejemplifica la posibilidad de ir subiendo peldaños año tras año a raíz de un rendimiento regular. El ala natural de Cuevas del Becerro (Málaga) se encuentra en su octava temporada consecutiva defendiendo la elástica verde al máximo nivel. Junto a Miguel Conde es el único que ha vivido las dos etapas en Primera División.

Óscar dispone de un rol fundamental dentro del equipo. Un jugador silencioso en la cancha, pero capaz de responder de forma sobresaliente en todas las situaciones que se pueden proponer en un partido. Defiende con intensidad, posee una fabulosa técnica con el balón en los pies y, en ataque, está capacitado para ayudar con goles. Otro aspecto en el que se desenvuelve a la perfección es la lectura de las acciones de estrategia. No solo las ejecuta sino que es un gran lanzador. En la última jornada asistió a Alvarito por medio de un preciso saque de banda y, en el duelo en casa con Colo Colo, trazó medidos pases desde el córner. El 21 se encuentra muy integrado en un club en el que no deja de crecer desde su llegada. Ha vivido momentos históricos, otros no tan buenos, y nunca pierde la ilusión; lo que le ha llevado a formar parte del trío de capitanes con Miguel Conde y Conejo.

En la reciente visita a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, los universitarios rompieron con una barrera contra la que habían luchando en anteriores campañas cuando les tocaba enfrentarse al Barça B. Por fin pudieron marcharse de la Ciudad de Barcelona con los tres puntos bajo el brazo en un choque con dos partes diferenciadas. En la primera dominaron por completo a su rival luciendo pegada y, en la segunda, supieron sufrir y manejar la ventaja en el marcador. “Una pista que siempre es muy complicada, en la cual, este club nunca había ganado allí. Era un partido muy importante, supimos sacar garra y fuerza y conseguir los tres puntos”, comenta.

Software DELSOL Mengíbar centra todos los planteamientos del cuadro antequerano después de añadir a su casillero el segundo triunfo a domicilio. El líder de la competición se va a plantar en el Pabellón Fernando Argüelles sin haber perdido ningún partido y con un grupo muy fuerte que viene demostrando su capacidad para rendir con consistencia. Ya el curso pasado, la escuadra jiennense alcanzó la final del play-off de ascenso. “Mengíbar, tal y como dice la clasificación, es un rival destacado, lleva 17 puntos y sigue invicto como nosotros. Conocemos a este equipo de otras temporadas, tiene jugadores experimentados y ha hecho buenas incorporaciones”, recalca Óscar.

La racha de resultados en la Ciudad de Los Dólmenes no es la que más le gustaría al conjunto de Moli. Aún no ha perdido como local, es cierto, aunque sus dos últimos compromisos terminaron en empate. Primero con ElPozo Ciudad de Murcia (2-2) y después con Azulejos Moncayo Colo Colo (3-3). Ganar al primer clasificado ayudará a consolidar el actual puesto en la cabeza de la clasificación. “Tenemos que salir a por la victoria como hacemos en todos los partidos. Hay encuentros que se te dan bien y los ganas; y otros que también se te dan bien, pero por acierto del rival o por desacierto de nosotros mismos, no se consigue al final el triunfo”, apunta el ala malagueño.