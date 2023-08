Ouassim Oumaiz inicia su andadura en el Mundial de Budapest

Ouassim Oumaiz es el único representante malagueño en los Mundiales de Atletismo, en Budapest del 19 al 27 de agosto. Tras varios días consumidos de competición, es el turno del fondista de Nerja en los 5.000 metros, en el que parte con serias aspiraciones de lograr un buen resultado en la capital húngara. Atleta imprevisible, techo que es difícil de descifrar, lo que le hace especial, pero desde luego es una oportunidad fabulosa para Oumaiz. A sus 24 años, le llega su momento después de ser campeón de España con una marca de 13:49.84; semanas antes corrió en 13:06, por lo que aún tiene amplio margen de seguir disminuyendo el cronómetro, variables que siempre influyen en carrera; más en el caso del malagueño, en una preparación que no ha sido la idónea para una cita tan inmensa, pero en tiempo y forma para aspirar a todo.

Este jueves a las 19:00 horas correrá las series clasificatorias, en busca de un puesto que le permita correr la final del domingo; ya sería un éxito rotundo el poder estar el fin de semana. "Ouassim es el más tapado porque ha estado todo el año con bastantes problemas y no ha tenido continuidad para entrenar como debe. En el Campeonato de España ganó e hizo 13:06 un par de semanas antes, y en este lapso entre Torrent y Budapest está entrenando bien y si conseguimos que no haya ninguna interferencia ni problema creo que estará en la final... y a ver qué pasa allí", explicaba Antonio Serrano, entrenador español, en As justo en la previa de este Mundial. En la representación española, los focos apuntarán al murciano Mohamed Katir, uno de los grandes favoritos al oro. Pero en ese segundo grupo de atletas podría meterse Oumaiz. Puede ser una de las grandes sorpresas en Budapest, y esa condición de tapado le beneficia.