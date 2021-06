Ouassim Oumaiz tampoco hace mínima olímpica en Hengelo

El margen se le va reduciendo bastante a Ouassim Oumaiz para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. El malagueño se desplazó hasta Hengelo (Países Bajos) para participar en los Trials de Etiopía. Allí se repartían las plazas olímpicas para los corredores del país africano desde los 800 a los 10.000 metros, especialidad en la que es una potencia mundial. Agente y entrenador del fondista nerjeño estimaron que era un buen lugar para lograr la mínima (13:13.50) exigida en los 5.000 metros para aspirar a los Juegos.

En un carrera con mucho nivel, con señales lumínicas en la cuerda para poder seguir el ritmo adecuado para hacer la mínima. Se salió para estar sobre 12:50, un tiempo de máxima exigencia. Ouamaiz salió a cola del grupo, de una veintena de corredores, pero pronto empezó a descolgarse, a perder metros. Podía pensarse que no quería cebarse, pero no, no marchaba bien. Y, después de intentarlo, pasado los 4.000 metros abandonó la prueba y no la acabó.

Los Campeonatos de España son el 26 y el 27 de junio en Getafe. Entonces se reparten las tres plazas entre aquellos atletas que tengan mínima. Un registro que Ouassim consiguió el año pasado en Mónaco, pero que no le vale. Ya abandonó en Gateshead, en la Diamond League, en medio de un diluvio. Esta vez había condiciones ideales y siete atletas bajaron de la mínima, no Ouamiz, que pareció estar en gran forma en su 1.500 en Nerja. Pero la marca no sale.