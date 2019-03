Un reto para Ouassim Oumaiz

El Campeonato de España de campo a través supone el punto álgido de la temporada invernal. Este colofón se vivirá en Cáceres y será la tercera ocasión en la que esta localidad sea sede de este campeonato individual. Y una de las figuras reconocibles Ouassim Oumaiz, el joven atleta nerjeño que ganó cuerpo con su subcampeonato de Europa sub 23 conseguido a finales de 2018.

Serán 600 los atletas que tomen parte en las diferentes categorías divididos 348 hombres y 252 mujeres. De entre ellos tomarán parte muchos de los principales nombres del largo aliento español. El de Cáceres será el último cross puntuable para la carrera por la clasificación de la temporada y los puestos finales están aún por decidir.

En categoría sénior masculina el líder provisional Toni Abadía (38 puntos) no estará en línea de salida por la lesión que le apartó también del Campeonato de Europa de Glasgow. Quienes sí estarán son sus perseguidores en la clasificación David Palacio (34), Fernando Carro (32) y el propio Ouassim Oumaiz (31), quien además mostró un gran estado de forma hace pocas fechas con su triunfo en Linares, y Javi Guerra (30). El malagueño, nacido en 1999, ya compite con la élite absoluta del país.

Otros nombres destacados que también tomarán parte en esta cita extremeña son Artur Bossy -que viene de ser internacional en Glasgow-, su entrenador Carles Castillejo, Ibrahim Chakir, Ayad Lamdassem, Miguel Ángel Barzola, Houssame Eddine Benabbou o Ricardo Rosado entre otros.

En categoría sub 23 estarán nombres como Adrián Ben que también viene tras competir en el continental en pista cubierta de Glasgow o Tariku Novales. La parte alta de la clasificación provisional sub 20 no contará con bajas en la línea de salida y estarán luchando por los puestos altos el líder Hicham Serroukh (43) y sus perseguidores más inmediatos Vicente Viciosa (34), Alejandro Quijada (31), Hugo Prieto (27), Juan Loma (22), Miguel Baidal (19) y Arnatz Artola (12).