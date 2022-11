Pablo Carreño: "Lo único que tenía a favor era el público"

Pablo Carreño, derrotado por Marin Cilic por 5-7, 6-3 y 7-6 (5) en el partido que supuso la eliminación de España ante Croacia en los cuartos de final de la Copa Davis, dijo que pese a haber jugado un buen encuentro no podía estar contento porque el que perdió fue "el equipo"."Contra Cilic, 'indoor', en pista rápida, lo único que tenía a favor era el público y realmente lo he aprovechado cuando estaba sufriendo con mi saque en el tercer set", comentó el jugador asturiano.Carreño indicó que Cilic es un jugador que "aunque haga errores con el saque, luego te los corrige"."Estoy triste por no haber podido dar el punto a España y al público la oportunidad de ver el partido de dobles, en el que estoy seguro de que con el apoyo de la grada habríamos tenido oportunidades", dijo.